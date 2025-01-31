Лунин и Трубин узнали соперников в плей-офф Лиги чемпионов: кто с кем сыграет?
Киев • УНН
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов, где «Реал» Лунина встретится с «Манчестер Сити», а «Бенфика» Трубина - с «Монако». Первые матчи состоятся 11 февраля.
Лунин против "Манчестер Сити", Трубин против Головина: состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плейоф раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25.
По его итогам своих соперников узнали 8 команд, которые прошли групповой этап соревнований. В частности, мадридский "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Манчестер Сити", а "Бенфика" Анатолия Трубина против "Монако", передает УНН.
Детали
Согласно жеребьевке, французский "Брест" сыграет против французского "ПСЖ", которые уже встречались в Лиге 1. Тогда "парижане" праздновали победу - 3:1, проигрывая по ходу матча.
Бельгийский "Брюгге" сыграет против итальянской "Аталанты". Это станет первым официальным поединком между командами.
Шотландский "Селтик" сыграет против немецкой "Баварии", итальянский "Ювентус" снова встретится с нидерландским "ПСВ". К слову, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Ювентус" переиграл "ПСВ" - 3:1.
Португальский "Спортинг" проведет встречу с немецкой "Боруссией", а нидерландский "Фейенорд" сыграет против итальянского "Милана".
Кроме того, мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет против английского "Манчестер Сити".
Именно благодаря Лунину, "сливочные" прошли "Ман Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, когда украинский кипер отразил два удара Бернарду Силвы и Матео Ковачича в серии послематчевых пенальти.
Еще один украинский голкипер - Анатолий Трубин и его португальская "Бенфика" встретятся с французским "Монако".
В этом сезоне "Бенфика" и "Монако" уже встречались в Лиге Чемпионов. В 5-м туре "Бенфика" минимально переиграла "Монако" - 3:2.
Стоит отметить, что во время того матча, Трубин не пожал руку полузащитнику "Монако", россиянину Александру Головину.
Первые поединки пройдут 11 февраля, а ответные матчи - 18 февраля.
Дополнение
Напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли:
"Ливерпуль"; „Барселона"; „Арсенал"; „Интер"; „Атлетико"; „Байер"; „Лилль"; „Астон Вилла". Матчи 1/8 финала пройдут 4 и 11 марта.
Напомним,
"Шахтер" уступил „Боруссии" в Дортмунде со счетом 1:3 в решающем матче. Семь набранных очков оказались недостаточными для выхода в плей-офф.