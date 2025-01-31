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Лунин и Трубин узнали соперников в плей-офф Лиги чемпионов: кто с кем сыграет?

Киев  •  УНН

 • 2145 просмотра

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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов, где «Реал» Лунина встретится с «Манчестер Сити», а «Бенфика» Трубина - с «Монако». Первые матчи состоятся 11 февраля.

Лунин против "Манчестер Сити", Трубин против Головина: состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плейоф раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25.

По его итогам своих соперников узнали 8 команд, которые прошли групповой этап соревнований. В частности, мадридский "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Манчестер Сити", а "Бенфика" Анатолия Трубина против "Монако", передает УНН.

Детали

Согласно жеребьевке, французский "Брест" сыграет против французского "ПСЖ", которые уже встречались в Лиге 1. Тогда "парижане" праздновали победу - 3:1, проигрывая по ходу матча.

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Бельгийский "Брюгге" сыграет против итальянской "Аталанты". Это станет первым официальным поединком между командами.

Шотландский "Селтик" сыграет против немецкой "Баварии", итальянский "Ювентус" снова встретится с нидерландским "ПСВ". К слову, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Ювентус" переиграл "ПСВ" - 3:1.

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Португальский "Спортинг" проведет встречу с немецкой "Боруссией", а нидерландский "Фейенорд" сыграет против итальянского "Милана".

Кроме того, мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет против английского "Манчестер Сити".

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Именно благодаря Лунину, "сливочные" прошли "Ман Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, когда украинский кипер отразил два удара Бернарду Силвы и Матео Ковачича в серии послематчевых пенальти.

Еще один украинский голкипер - Анатолий Трубин и его португальская "Бенфика" встретятся с французским "Монако".

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В этом сезоне "Бенфика" и "Монако" уже встречались в Лиге Чемпионов. В 5-м туре "Бенфика" минимально переиграла "Монако" - 3:2.

Стоит отметить, что во время того матча, Трубин не пожал руку полузащитнику "Монако", россиянину Александру Головину.

Первые поединки пройдут 11 февраля, а ответные матчи - 18 февраля.

Дополнение

Напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли:

"Ливерпуль"; „Барселона"; „Арсенал"; „Интер"; „Атлетико"; „Байер"; „Лилль"; „Астон Вилла". Матчи 1/8 финала пройдут 4 и 11 марта.

Напомним,

"Шахтер" уступил „Боруссии" в Дортмунде со счетом 1:3 в решающем матче. Семь набранных очков оказались недостаточными для выхода в плей-офф.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
shveitsariyaШвейцария

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