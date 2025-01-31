Лунін проти "Манчестер Сіті", Трубін проти Головіна: відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
У Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, де "Реал" Луніна зустрінеться з "Манчестер Сіті", а "Бенфіка" Трубіна - з "Монако". Перші матчі відбудуться 11 лютого.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону 2024/25.
За його підсумками своїх суперників дізналися 8 команд, які пройшли груповий етап змагань. Зокрема, мадридський "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Манчестер Сіті", а "Бенфіка" Анатолія Трубіна проти "Монако", передає УНН.
Деталі
Відповідно до жеребкування, французький "Брест" зіграє проти французького "ПСЖ", які вже зустрічалися в Лізі 1. Тоді "парижани" святкували перемогу - 3:1, програючи по ходу матчу.
Бельгійський "Брюгге" зіграє проти італійської "Аталанти". Це стане першим офіційним поєдинком між командами.
Шотландський "Селтік" зіграє проти німецької "Баварії", італійський "Ювентус" знову зустрінеться з нідерландським "ПСВ". До слова, в матчі 1-го туру групової стадії Ліги Чемпіонів "Ювентус" переграв "ПСВ" - 3:1.
Португальський "Спортінг" проведе зустріч з німецькою "Боруссією", а нідерландський "Феєнорд" зіграє проти італійського "Мілану".
Окрім того, мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, зіграє проти англійського "Манчестер Сіті".
Саме завдяки Луніну, "вершкові" пройшли "Ман Сіті" в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів, коли український кіпер відбив два удари Бернарду Сілви та Матео Ковачича в серії післяматчевих пенальті.
Ще один український голкіпер - Анатолій Трубін і його португальська "Бенфіка" зустрінуться з французьким "Монако".
Цього сезону "Бенфіка" та "Монако" вже зустрічалися у Лізі Чемпіонів. В 5-му турі "Бенфіка" мінімально переграла "Монако" - 3:2.
Варто зазначити, що під час того матчу, Трубін не потиснув руку півзахиснику "Монако", росіянину Олександру Головіну.
Перші поєдинки пройдуть 11 лютого, а матчі відповіді - 18 лютого.
Доповнення
Напряму до 1/8 фіналу ЛЧ вийшли:
"Ліверпуль";"Барселона";"Арсенал";"Інтер";"Атлетіко";"Байєр";"Лілль";"Астон Вілла". Матчі 1/8 фіналу пройдуть 4 та 11 березня.
Нагадаємо
"Шахтар" поступився "Борусії" в Дортмунді з рахунком 1:3 у вирішальному матчі. Сім набраних очок виявилися недостатніми для виходу в плей-оф.