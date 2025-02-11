Ліга Чемпіонів повертається: перші матчі, фаворити, де дивитися

У вівторок, 11 лютого, у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів зійдуться французькі "Брест" та "ПСЖ", мадридський "Реал" Андрія Луніна побореться із "Манчестер Сіті", "Боруссія" завітає до "Спортинга", а "ПСВ" поміряється силами із "Ювентусом". УНН розповідає про перші матчі Ліги Чемпіонів, хто фаворит протистоянь, та де дивитися поєдинки.

Французьке дербі

В першому матчі 1/16 Ліги Чемпіонів зійдуться французькі команди - "Брест" та "Парі Сен-Жермен". Поєдинок, який розпочнеться о 19:45, пройде на стадіоні "Стад де Рудуру" в Генгамі.

"Брест" та "ПСЖ" цього сезоні двічі зустрічалися в рамках Ліги 1. У вересні в рамках 4 туру чемпіонату Франції, "парижани" святкували перемогу - 3:1, програючи по ходу матчу, а вже у лютому "ПСЖ" в гостях розтрощив "Брест" - 5:2.

В майбутньому матчі "парижанам" не допоможе основний півзахисник Воррен Заїр-Емері, який лікується після травми щиколотки. Також "ПСЖ" втратив декілька ключових гравців, зокрема Марко Асенсіо, який був відданий в оренду в "Астон Віллу", а також Рандаля Коло Муані, якого віддали в оренду в "Ювентус". Також залишив команду основний центральний захисник Мілан Шкріньяр, якого віддали в оренду в "Фенербахче". Окрім того, півзахисник Хаві Сімонс перейшов до "РБ Лейпциг" за 50 млн євро.

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Проте варто нагадати, що "ПСЖ" в зимове трансферне вікно підсилився грузином із "Наполі" Хвічею Кварацхелією, який вже встиг забити за нову команду та віддати гольову передачу.

Водночас "Бресту", який у нинішньому розіграші ЛЧ поступався донецькому "Шахтарю", не допоможуть захисник Бредлі Локо та півзахисник Жонас Мартен, які вже тривалий час перебувають в лазареті команди.

Букмекери віддають впевнену перемогу "ПСЖ" - 1,4. На перемогу "Бреста" можна поставити з коефіцієнтом - 7,3, а на нічию - 5,1.

В дев'яте за останні 5 років

В другому матчі суботи о 22:00 мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, завітає на Етіхад Стедіум до "Манчестер Сіті".

Востаннє команди зустрічалися в квітні минулого року в рамках 1/4 Ліги Чемпіонів. Тоді в першому матчі команди зіграли в бойову нічию - 3:3, а у матчі відповіді поєдинок перейшов до післяматчевих пенальті (1:1), де завдяки двом сейвам Андрія Луніна, "вершкові" виявилися сильніші за "містян".

Загалом же команди за останні 5 років зустрічалися 8 разів. Мадридський "Реал" нині лідирує в Ла лізі, перебуваючи на першому місці, що не скажеш про підопічних Гвардіоли, які розташувалися на 5 місці та потроху оговтуються після серії невдач.

В минулому турі "Реал" в мадридському дербі проти "Атлетіко" зіграв внічию - 1:1, а "Мансіті" здобув вольову перемогу проти "Лейтон Орієнт", команди з 3 по сили дивізіону Англії.

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"Манчестер Сіті" в зимове міжсезоння підсилився Омаром Мармушом за 75 млн євро та Абдукадиром Хусановим за 40 млн євро.

В майбутньому матчі "Манчестер Сіті" не допоможе вінгер Жеремі Доку, півзахисник Родрі, та Вітор Рейс, якого придбали у Палмейрас взимку за 37 млн євро. Водночас за "Реал" не зіграють захисники Давід Алаба, Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Антоніо Рюдігер, а також крайній півзахисник Лукас.

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Букмекери не мають явного переможця протистояння, даючи майже однакові шанси. На перемогу "Реалу" дають коефіцієнт - 2,9, а на "Манчестер Сіті" - 2,3. Нічия оцінюється в 3,7.

"Борусія" з новим тренером намагатиметься зіпсувати настрій "Спортингу"

Третій матч пройде на стадіоні "Ештадіу Жозе Алвеладе", куди до місцевого "Спортинга" завітає дортмундська "Боруссія" на чолі з новим тренером Ніко Ковачем. Востаннє команди зустрічалися у 2021 році в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів.

Тоді команди святкували по одній перемозі. В першому матчі "Боруссія" у себе вдома мінімально переграла португальців - 1:0, а у матчі відповіді вже "Спортинг" виявився сильнішим - 3:1.

"Боруссія" наразі перебуває на 11 місці в таблиці, поступившись у минулому турі "Штутгарту" - 2:1. Водночас "Спортинг", зігравши внічию із "Порту" - 1:1, продовжує лідирувати в чемпіонаті Португалії.

В майбутньому матчі "Боруссії" не допоможе лівий захисник Рамі Бенсебаїні та півзахисник Фелікс Нмеча, які лікуються після травм. За "Спортинг" у цьому матчі не зіграють нападники Жені Катаму та Нуну Сантуш, а також півзахисник Мортен Юльманн.

Букмекери віддають незначну перевагу "Спортінгу" з коефіцієнтом - 2,3. На перемогу "Боруссії" можна поставити з коефіцієнтом 3,05, а на нічию - 3,6.

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"ПСВ" знову поміряється силами з "Ювентусом"

Ще в одному матчі вівторка на "Allianz Stadium" в Турині зійдуться місцевий "Ювентус" та голландський "ПСВ". Команди вже цього сезону грали проти одна одної. В першому турі Ліги чемпіонів "зебри" виявилися сильнішими за "ПСВ" - 3:1.

"Ювентус" нині перебуває на 5 місці в Серії А, перегравши минулого туру "Комо" - 2:1, а "ПСВ" ділить перше місце з "Аяксом", маючи по 51 очку.

Як вже зазначалося, "Ювентус" підсилився Коло Муані, який в 5 матчах за нову команду, забив 5 голів. Водночас "ПСВ" втратив декілька своїх гравців, підписавши при цьому Тайрелла Маласію з "Манчестер Юнайтед".

Перед поєдинком обидві команди недорахувалися декількох ключових гравців. Зокрема, у цьому матчі за "стару синьйору" не зіграють Бремер, Калюлю, Хуан Кабаль, Андреа Камб’ясо, а також Аркадіуш Мілік.

"ПСВ" не допоможуть Олів'є Боскальї, Сержіньо Дест, Фоде Фофана, Річард Ледесма, Рікардо Пепі та Малік Тільман.

Бумекери віддають впевнену перемогу "Ювентусу". На перемогу "зебр" можна поставити з коефіцієнтом - 1,9, а на звитягу "ПСВ" - 4,1. На нічию - 3,5.

Прямі трансляції матчів у прямому ефірі покаже сервіс Мегого.