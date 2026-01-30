Форвард молодіжної збірної України Степанов продовжить кар’єру у Нідерландах

Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов на правах оренди перейшов з німецького "Байер 04" до нідерландського "Утрехт". Про це пише УНН з посиланням на сайт клубу.

ФК "Утрехт" вітає 18-річного нападника Артема Степанова. Українець переходить на правах оренди з "Байєра 04" (Леверкузен) з можливістю викупу - йдеться в повідомленні.

У клубі додали, що "зріст 192 см, син колишнього професійного футболіста Романа Степанова і талант України", - "так найкраще можна охарактеризувати Артема Степанова".

Центральний нападник, який у молодому віці потрапив до молодіжної академії "Шахтаря" (Донецьк). У 2022 році він переїхав до Німеччини, де приєднався до молодіжної академії "Байєра 04" (Леверкузен). У своїй країні Степанов вважається класичним нападником. До того ж, нападником з великим потенціалом. Він пройшов через різні молодіжні збірні і, незважаючи на свій вік (Степанову 18 років), вже зіграв п'ять матчів за збірну України U21. У першій половині сезону 2025/2026 його віддали в оренду до клубу "1.FC Nürnberg" у 2. Бундеслізі - заявили в клубі.

Сам Степанов сказав: "Дуже приємно бути в Утрехті. ФК "Утрехт" переконав мене своєю чіткою спортивною концепцією, довірою до молодих гравців і сильним акцентом на розвитку. Клуб має великі амбіції і чіткий план подальшого зростання".

Моя головна мета - щодня ставати кращим, бути корисним для команди та допомагати клубу досягати найкращих результатів. Я хочу продемонструвати свої найкращі якості, забивати голи, робити передачі та сприяти перемогам ФК "Утрехт". Я обіцяю викладатися на повну та боротися за клуб у кожному матчі - додав українець.

Артем Степанов гратиме в клубі під номером 18.

Артем Степанов є вихованцем донецького "Шахтаря". У 2022 році у віці 15 років перебрався до Німеччини, де виступав за молодіжну команду "Байер 04". У листопаді 2024 року Степанов дебютував у дорослій команді "Байер 04" у матчі Ліги Чемпіонів проти "Зальцбурга".

У нинішньому сезоні, після уходу Хабі Алонсо з поста головного тренера леверкузеців, Степанов на правах оренди перейшов до німецького "Нюрнберга", де провів 13 матчів та віддав одну гольову.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Степанов хотів покинути "Нюрнберг" через те, що до команди прийшов форвард Піт Скобель, який у першому ж матчі відзначився дублем.

"Артем розуміє, що це може зменшити його й так невеликі шанси, тому сподівається піти в наступну оренду ще у це зимове вікно", - писали німецькі ЗМІ.

