“Реал” оголосив про звільнення Алонсо після поразки від “Барселони”: хто його замінить

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, оголосив про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера після поразки у Суперкубку Іспанії проти каталонської "Барселони". Королівський клуб очолить інший колишній футболіст "вершкових" - Альваро Арбелоа. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

ФК "Реал Мадрид" оголошує, що за взаємною згодою між клубом та Хабі Алонсо було вирішено завершити його кар'єру тренера першої команди. Хабі Алонсо завжди буде користуватися любов'ю та захопленням усіх мадридців, оскільки він легенда "Реала" та завжди уособлював цінності нашого клубу. "Реал Мадрид" завжди буде його домівкою - йдеться в повідомленні.

У клубі подякували Алонсо та всьому його тренерському штабу за їхню наполегливу працю та відданість протягом цього часу та побажати їм удачі на цьому новому етапі їхнього життя.

У травні стало відомо, що Хабі Алонсо, який на той момент очолював леверкузенський "Баєр", підписав контракт з "Реалом".

Під керівництвом Алонсо, "вершкові" провели 28 матчів у всіх турнірах, де здобули 20 перемог, 3 нічиїх та 5 поразок, зокрема у матчі проти "Барселони" у фіналі за Суперкубок Іспанії - 3:2.

Мадридці оголосили, що команду очолить колишній крайній захисник "Реалу" Альваро Арбелоа, колишній одноклубник Алонсо по "Реалу" та "Ліверпулю". У якості гравця "Реалу", Арбелоа, який виступав за команду з 2004 по 2006 рік, а також з 2009 по 2016 рік, іспанець провів 154 гри та разом з клубом здобув чемпіонство Іспанії, двічі ставав володарем Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії, двічі переможцем Ліги Чемпіонів та володарем Суперкубку УЄФА.

У 2025 році Арбелоа очолив "Реал Кастілья" (молодіжна команда "Реалу").