“Реал” оголосив про звільнення Алонсо після поразки від “Барселони”: хто його замінить

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
17:49 • 1268 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 4628 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 14108 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 12964 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 15901 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 33572 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 34975 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28292 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30139 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37462 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
82%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35753 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 29008 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 10315 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 12418 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23773 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 14108 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23904 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 33572 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 29132 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35877 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Венесуела
Київська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 30541 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 26454 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 32557 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 34846 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90895 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

“Реал” оголосив про звільнення Алонсо після поразки від “Барселони”: хто його замінить

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Мадридський "Реал" звільнив Хабі Алонсо з посади головного тренера після поразки в Суперкубку Іспанії. Клуб очолить Альваро Арбелоа.

“Реал” оголосив про звільнення Алонсо після поразки від “Барселони”: хто його замінить

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, оголосив про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера після поразки у Суперкубку Іспанії проти каталонської "Барселони". Королівський клуб очолить інший колишній футболіст "вершкових" - Альваро Арбелоа. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу клубу. 

ФК "Реал Мадрид" оголошує, що за взаємною згодою між клубом та Хабі Алонсо було вирішено завершити його кар'єру тренера першої команди. Хабі Алонсо завжди буде користуватися любов'ю та захопленням усіх мадридців, оскільки він легенда "Реала" та завжди уособлював цінності нашого клубу. "Реал Мадрид" завжди буде його домівкою 

- йдеться в повідомленні. 

У клубі подякували Алонсо та всьому його тренерському штабу за їхню наполегливу працю та відданість протягом цього часу та побажати їм удачі на цьому новому етапі їхнього життя.

Доповнення

У травні стало відомо, що Хабі Алонсо, який на той момент очолював леверкузенський "Баєр", підписав контракт з "Реалом".

"Реал" оголосив про звільнення Карло Анчелотті. Новий коуч Хабі Алонсо очолить команду вже з літа 23.05.25, 16:17 • 2054 перегляди

Під керівництвом Алонсо, "вершкові" провели 28 матчів у всіх турнірах, де здобули 20 перемог, 3 нічиїх та 5 поразок, зокрема у матчі проти "Барселони" у фіналі за Суперкубок Іспанії - 3:2. 

"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко11.01.26, 23:14 • 2694 перегляди

Мадридці оголосили, що команду очолить колишній крайній захисник "Реалу" Альваро Арбелоа, колишній одноклубник Алонсо по "Реалу" та "Ліверпулю". У якості гравця "Реалу", Арбелоа, який виступав за команду з 2004 по 2006 рік, а також з 2009 по 2016 рік, іспанець провів 154 гри та разом з клубом здобув чемпіонство Іспанії, двічі ставав володарем Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії, двічі переможцем Ліги Чемпіонів та володарем Суперкубку УЄФА. 

У 2025 році Арбелоа очолив "Реал Кастілья" (молодіжна команда "Реалу").

Павло Башинський

Спорт
Реал Мадрид
Іспанія