"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко

18:21 • 6408 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 12454 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 15238 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 17165 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32300 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 27401 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32242 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42788 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66149 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44255 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Популярнi новини
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВVideo11 січня, 12:10 • 6710 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 24252 перегляди
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 5316 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo15:33 • 4796 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 4472 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32303 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 56439 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 104384 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131043 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100248 перегляди
"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Реал" з рахунком 3:2 у фіналі Суперкубка Іспанії. Рафінья забив дубль, а Левандовський додав ще один гол.

"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко

Каталонська "Барселона" стала володарем Суперкубку Іспанії, здолавши мадридський "Реал" у фінальному поєдинку. Матч відзначився високою результативністю, напруженою боротьбою та вилученням у компенсований час. Про це пише УНН.

Деталі

Основна гольова активність припала на першу половину зустрічі, де команди забили чотири м'ячі. Рахунок на 36-й хвилині відкрив гравець "Барселони" Рафінья, який відзначився точним ударом здалеку. "Реал" зміг відігратися на 45+2 хвилині завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters11.01.26, 05:37 • 3086 переглядiв

Вже за дві хвилини, на 45+4 хвилині, Роберт Левандовський знову вивів каталонців уперед, проте за наступні дві хвилини Гарсія вдруге зрівняв рахунок, встановивши паритет перед перервою.

Вирішальний гол та фінальна напруга

У другому таймі "Барселона" продовжувала володіти ініціативою та контролювати м'яч, тоді як мадридський клуб робив ставку на контратаки. Переможний гол на 73-й хвилині забив Рафінья, оформивши дубль у цьому матчі. Рахунок 3:2 на користь підопічних Ганса-Дітера Фліка став остаточним.

Завершення гри супроводжувалося грубою грою та сутичками на полі. На 90+1 хвилині півзахисник каталонців Френкі де Йонг отримав червону картку за серйозний фол проти суперника. Попри гру у меншості в останні хвилини, "Барселона" втримала переможний результат і завоювала перший трофей у 2026 році.

Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії11.01.26, 02:55 • 2944 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Сутички
Реал Мадрид
Іспанія