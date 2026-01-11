"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко
Київ • УНН
Каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Реал" з рахунком 3:2 у фіналі Суперкубка Іспанії. Рафінья забив дубль, а Левандовський додав ще один гол.
Каталонська "Барселона" стала володарем Суперкубку Іспанії, здолавши мадридський "Реал" у фінальному поєдинку. Матч відзначився високою результативністю, напруженою боротьбою та вилученням у компенсований час. Про це пише УНН.
Деталі
Основна гольова активність припала на першу половину зустрічі, де команди забили чотири м'ячі. Рахунок на 36-й хвилині відкрив гравець "Барселони" Рафінья, який відзначився точним ударом здалеку. "Реал" зміг відігратися на 45+2 хвилині завдяки голу Вінісіуса Жуніора.
"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters11.01.26, 05:37 • 3086 переглядiв
Вже за дві хвилини, на 45+4 хвилині, Роберт Левандовський знову вивів каталонців уперед, проте за наступні дві хвилини Гарсія вдруге зрівняв рахунок, встановивши паритет перед перервою.
Вирішальний гол та фінальна напруга
У другому таймі "Барселона" продовжувала володіти ініціативою та контролювати м'яч, тоді як мадридський клуб робив ставку на контратаки. Переможний гол на 73-й хвилині забив Рафінья, оформивши дубль у цьому матчі. Рахунок 3:2 на користь підопічних Ганса-Дітера Фліка став остаточним.
Завершення гри супроводжувалося грубою грою та сутичками на полі. На 90+1 хвилині півзахисник каталонців Френкі де Йонг отримав червону картку за серйозний фол проти суперника. Попри гру у меншості в останні хвилини, "Барселона" втримала переможний результат і завоювала перший трофей у 2026 році.
Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії11.01.26, 02:55 • 2944 перегляди