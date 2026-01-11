"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2026, победив "Реал" в результативном Эль Класико
Каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" со счетом 3:2 в финале Суперкубка Испании. Рафинья забил дубль, а Левандовский добавил еще один гол.
Каталонская «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, одолев мадридский «Реал» в финальном поединке. Матч отметился высокой результативностью, напряженной борьбой и удалением в компенсированное время. Об этом пишет УНН.
Основная голевая активность пришлась на первую половину встречи, где команды забили четыре мяча. Счет на 36-й минуте открыл игрок «Барселоны» Рафинья, который отличился точным ударом издалека. «Реал» смог отыграться на 45+2 минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.
Уже через две минуты, на 45+4 минуте, Роберт Левандовский снова вывел каталонцев вперед, однако за следующие две минуты Гарсия во второй раз сравнял счет, установив паритет перед перерывом.
Решающий гол и финальное напряжение
Во втором тайме «Барселона» продолжала владеть инициативой и контролировать мяч, тогда как мадридский клуб делал ставку на контратаки. Победный гол на 73-й минуте забил Рафинья, оформив дубль в этом матче. Счет 3:2 в пользу подопечных Ханса-Дитера Флика стал окончательным.
Завершение игры сопровождалось грубой игрой и стычками на поле. На 90+1 минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку за серьезный фол против соперника. Несмотря на игру в меньшинстве в последние минуты, «Барселона» удержала победный результат и завоевала первый трофей в 2026 году.
