18:21 • 6732 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
16:41 • 12757 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 15474 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 17366 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 32633 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 27558 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32318 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 42865 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66287 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44308 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2026, победив "Реал" в результативном Эль Класико

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" со счетом 3:2 в финале Суперкубка Испании. Рафинья забил дубль, а Левандовский добавил еще один гол.

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2026, победив "Реал" в результативном Эль Класико

Каталонская «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, одолев мадридский «Реал» в финальном поединке. Матч отметился высокой результативностью, напряженной борьбой и удалением в компенсированное время. Об этом пишет УНН.

Подробности

Основная голевая активность пришлась на первую половину встречи, где команды забили четыре мяча. Счет на 36-й минуте открыл игрок «Барселоны» Рафинья, который отличился точным ударом издалека. «Реал» смог отыграться на 45+2 минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.

"Реал" готов рискнуть здоровьем Мбаппе ради финала Суперкубка против "Барселоны" - Reuters11.01.26, 05:37 • 3120 просмотров

Уже через две минуты, на 45+4 минуте, Роберт Левандовский снова вывел каталонцев вперед, однако за следующие две минуты Гарсия во второй раз сравнял счет, установив паритет перед перерывом.

Решающий гол и финальное напряжение

Во втором тайме «Барселона» продолжала владеть инициативой и контролировать мяч, тогда как мадридский клуб делал ставку на контратаки. Победный гол на 73-й минуте забил Рафинья, оформив дубль в этом матче. Счет 3:2 в пользу подопечных Ханса-Дитера Флика стал окончательным.

Завершение игры сопровождалось грубой игрой и стычками на поле. На 90+1 минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку за серьезный фол против соперника. Несмотря на игру в меньшинстве в последние минуты, «Барселона» удержала победный результат и завоевала первый трофей в 2026 году.

Клуб шестого дивизиона «Маклсфилд» сотворил историческую сенсацию, выбив действующего победителя «Кристал Пэлас» из Кубка Англии11.01.26, 02:55 • 2964 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Столкновения
Реал Мадрид
Испания