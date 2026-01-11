$42.990.00
10 января, 11:45 • 14931 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 29532 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 28106 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 25890 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25161 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31272 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54451 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38946 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38310 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30995 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Truth Social

Клуб шестого дивизиона «Маклсфилд» сотворил историческую сенсацию, выбив действующего победителя «Кристал Пэлас» из Кубка Англии

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Футбольный клуб «Маклсфилд» шестого дивизиона сенсационно победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 в Кубке Англии. Эта победа стала исторической, ведь клуб выбил действующего обладателя Кубка.

Клуб шестого дивизиона «Маклсфилд» сотворил историческую сенсацию, выбив действующего победителя «Кристал Пэлас» из Кубка Англии

Команда шестого английского дивизиона "Маклсфилд" совершила крупнейшую сенсацию в современной истории Кубка Англии, победив действующего обладателя трофея - "Кристал Пэлас". Матч третьего раунда, состоявшийся в субботу на стадионе "Мосс Роуз", завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые занимают место на 117 позиций ниже в футбольной пирамиде, чем их именитые соперники. Об этом пишет УНН.

Детали

"Маклсфилд", который тренирует младший брат легендарного Уэйна Руни - Джон, стал первым клубом из низших лиг за последние 108 лет, которому удалось выбить действующего обладателя Кубка.

"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры07.01.26, 19:05 • 3934 просмотра

Капитан команды Пол Доусон открыл счет на 43-й минуте, замкнув головой подачу со штрафного. На 60-й минуте Исаак Бакли-Рикеттс удвоил преимущество, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке лондонцев. "Пэлас" смог ответить лишь голом Ереми Пино на 90-й минуте, однако финальный штурм не спас команду Оливера Гласнера от поражения.

Реакция и эмоции

Я не могу в это поверить, мы даже не мечтали о таком. Мы были невероятными с первой минуты и заслуженно победили

- заявил после матча Джон Руни.

Победа стала особенно эмоциональной для клуба, поскольку на игре присутствовали родители молодого нападающего "Маклсфилда" Итана Маклауда, который трагически погиб в ДТП в прошлом месяце.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил дебютный гол в английской футбольной Премьер-лиге08.01.26, 07:31 • 4069 просмотров

В других матчах игрового дня прошлогодний финалист розыгрыша "Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" со счетом 10:1, а "Астон Вилла" оказалась сильнее "Тоттенхэма" (2:1).

Также успешно дебютировал на посту наставника "Челси" Лиам Розенйор, чья команда одолела "Чарльтон". Однако главным героем дня остался скромный "Маклсфилд", фанаты которого после финального свистка устроили массовое празднование прямо на поле. 

Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался07.01.26, 06:30 • 3277 просмотров

