Клуб шестого дивизиона «Маклсфилд» сотворил историческую сенсацию, выбив действующего победителя «Кристал Пэлас» из Кубка Англии

Команда шестого английского дивизиона "Маклсфилд" совершила крупнейшую сенсацию в современной истории Кубка Англии, победив действующего обладателя трофея - "Кристал Пэлас". Матч третьего раунда, состоявшийся в субботу на стадионе "Мосс Роуз", завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые занимают место на 117 позиций ниже в футбольной пирамиде, чем их именитые соперники. Об этом пишет УНН.

"Маклсфилд", который тренирует младший брат легендарного Уэйна Руни - Джон, стал первым клубом из низших лиг за последние 108 лет, которому удалось выбить действующего обладателя Кубка.

Капитан команды Пол Доусон открыл счет на 43-й минуте, замкнув головой подачу со штрафного. На 60-й минуте Исаак Бакли-Рикеттс удвоил преимущество, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке лондонцев. "Пэлас" смог ответить лишь голом Ереми Пино на 90-й минуте, однако финальный штурм не спас команду Оливера Гласнера от поражения.

Я не могу в это поверить, мы даже не мечтали о таком. Мы были невероятными с первой минуты и заслуженно победили