Клуб шестого дивизиона «Маклсфилд» сотворил историческую сенсацию, выбив действующего победителя «Кристал Пэлас» из Кубка Англии
Киев • УНН
Футбольный клуб «Маклсфилд» шестого дивизиона сенсационно победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 в Кубке Англии. Эта победа стала исторической, ведь клуб выбил действующего обладателя Кубка.
Команда шестого английского дивизиона "Маклсфилд" совершила крупнейшую сенсацию в современной истории Кубка Англии, победив действующего обладателя трофея - "Кристал Пэлас". Матч третьего раунда, состоявшийся в субботу на стадионе "Мосс Роуз", завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые занимают место на 117 позиций ниже в футбольной пирамиде, чем их именитые соперники. Об этом пишет УНН.
Детали
"Маклсфилд", который тренирует младший брат легендарного Уэйна Руни - Джон, стал первым клубом из низших лиг за последние 108 лет, которому удалось выбить действующего обладателя Кубка.
"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры07.01.26, 19:05 • 3934 просмотра
Капитан команды Пол Доусон открыл счет на 43-й минуте, замкнув головой подачу со штрафного. На 60-й минуте Исаак Бакли-Рикеттс удвоил преимущество, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке лондонцев. "Пэлас" смог ответить лишь голом Ереми Пино на 90-й минуте, однако финальный штурм не спас команду Оливера Гласнера от поражения.
Реакция и эмоции
Я не могу в это поверить, мы даже не мечтали о таком. Мы были невероятными с первой минуты и заслуженно победили
Победа стала особенно эмоциональной для клуба, поскольку на игре присутствовали родители молодого нападающего "Маклсфилда" Итана Маклауда, который трагически погиб в ДТП в прошлом месяце.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил дебютный гол в английской футбольной Премьер-лиге08.01.26, 07:31 • 4069 просмотров
В других матчах игрового дня прошлогодний финалист розыгрыша "Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" со счетом 10:1, а "Астон Вилла" оказалась сильнее "Тоттенхэма" (2:1).
Также успешно дебютировал на посту наставника "Челси" Лиам Розенйор, чья команда одолела "Чарльтон". Однако главным героем дня остался скромный "Маклсфилд", фанаты которого после финального свистка устроили массовое празднование прямо на поле.
Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался07.01.26, 06:30 • 3277 просмотров