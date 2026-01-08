$42.560.14
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
7 января, 10:27
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил дебютный гол в английской футбольной Премьер-лиге

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за Брентфорд в матче 21 тура АПЛ против Сандерленда. Это его третье результативное действие в сезоне.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил дебютный гол в английской футбольной Премьер-лиге

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за клуб в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В матче 21 тура чемпионата Англии против Сандерленда украинец на 73-й минуте замкнул передачу партнера после подачи углового.

Для Ярмолюка это стало третьим результативным действием в сезоне: до этого у него было две результативные передачи.

Напомним

В ноябре английский футбольный клуб "Брентфорд" организовал день украинской кухни на своей базе, где игрок Егор Ярмолюк представил блюда и интересные факты об Украине.

