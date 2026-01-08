Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил дебютный гол в английской футбольной Премьер-лиге
Киев • УНН
Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за Брентфорд в матче 21 тура АПЛ против Сандерленда. Это его третье результативное действие в сезоне.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за клуб в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В матче 21 тура чемпионата Англии против Сандерленда украинец на 73-й минуте замкнул передачу партнера после подачи углового.
Для Ярмолюка это стало третьим результативным действием в сезоне: до этого у него было две результативные передачи.
Напомним
В ноябре английский футбольный клуб "Брентфорд" организовал день украинской кухни на своей базе, где игрок Егор Ярмолюк представил блюда и интересные факты об Украине.
Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался07.01.26, 06:30 • 3072 просмотра