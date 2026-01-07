$42.420.13
6 января, 19:00 • 11853 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 23608 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 91254 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 145748 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 63349 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 79428 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 61809 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 83378 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 158031 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 63248 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик помог своему клубу одержать победу над «Лечче». Впрочем, в конце матча украинец получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик впервые за два месяца отличился голом в чемпионате Италии. Это произошло в матче 19-го тура Серии А против "Лечче", сообщает УНН.

Детали

Украинец появился на поле лишь на 60-й минуте. Впрочем, для результативного действия ему понадобилось всего чуть более 10 минут.

На 71-й минуте игры во время розыгрыша углового Довбик удачно сыграл во вратарской площадке, в касание замкнув прострел партнера, и сделал счет 2:0.

Впрочем, на 86-й минуте Довбик получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Напомним

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в "Роме" неопределенно. После января он может покинуть римский клуб, по информации итальянского издания Gianluca Dimarzio.

Вадим Хлюдзинский

Спорт