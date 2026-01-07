Довбик забил за «Рому» в Серии А и снова травмировался
Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик помог своему клубу одержать победу над «Лечче». Впрочем, в конце матча украинец получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик впервые за два месяца отличился голом в чемпионате Италии. Это произошло в матче 19-го тура Серии А против "Лечче", сообщает УНН.
Детали
Украинец появился на поле лишь на 60-й минуте. Впрочем, для результативного действия ему понадобилось всего чуть более 10 минут.
На 71-й минуте игры во время розыгрыша углового Довбик удачно сыграл во вратарской площадке, в касание замкнув прострел партнера, и сделал счет 2:0.
Впрочем, на 86-й минуте Довбик получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Напомним
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в "Роме" неопределенно. После января он может покинуть римский клуб, по информации итальянского издания Gianluca Dimarzio.
