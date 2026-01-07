Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався
Київ • УНН
Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик допоміг своєму клубу здобути перемогу над "Лечче". Втім, на наприкінці матчу українець отримав ушкодження та був змушений залишити поле.
Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик вперше за два місяці відзначився голом у чемпіонаті Італії. Це сталося це у матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче", повідомляє УНН.
Деталі
Українець з'явився на полі лише на 60-й хвилині. Втім, для результативної дії йому знадобилося лише трохи більше 10 хвилин.
На 71-й хвилині гри під час розіграшу кутового Довбик вдало зіграв у воротарському майданчику, в дотик замкнувши простріл партнера, і зробив рахунок 2:0.
Втім, на 86-й хвилині Довбик отримав ушкодження та був змушений залишити поле.
Нагадаємо
Майбутнє українського нападника Артема Довбика в "Ромі" невизначене. Після січня він може залишити римський клуб, за інформацією італійського видання Gianluca Dimarzio.
