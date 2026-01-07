Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 11705 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 23343 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 90334 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 144292 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 63103 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 79257 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 61713 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 83311 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157878 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 63185 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Перегорнули сторінку": Сибіга обговорив з новим главою МЗС Чехії партнерство й оборонну співпрацю6 січня, 18:36 • 4660 перегляди
США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф6 січня, 19:28 • 3426 перегляди
Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц6 січня, 19:37 • 3876 перегляди
Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України6 січня, 19:53 • 7598 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку23:35 • 4426 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 36311 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 73505 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157880 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 101548 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 159262 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 18237 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 38682 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 82411 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 74864 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 69743 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
С-300
AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик допоміг своєму клубу здобути перемогу над "Лечче". Втім, на наприкінці матчу українець отримав ушкодження та був змушений залишити поле.

Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик вперше за два місяці відзначився голом у чемпіонаті Італії. Це сталося це у матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче", повідомляє УНН.

Деталі

Українець з'явився на полі лише на 60-й хвилині. Втім, для результативної дії йому знадобилося лише трохи більше 10 хвилин.

На 71-й хвилині гри під час розіграшу кутового Довбик вдало зіграв у воротарському майданчику, в дотик замкнувши простріл партнера, і зробив рахунок 2:0.

Втім, на 86-й хвилині Довбик отримав ушкодження та був змушений залишити поле.

Нагадаємо

Майбутнє українського нападника Артема Довбика в "Ромі" невизначене. Після січня він може залишити римський клуб, за інформацією італійського видання Gianluca Dimarzio.

“Рома” планує позбутися Довбика: українця запропонували іспанським клубам25.12.25, 20:57 • 4381 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Спорт