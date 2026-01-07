Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик вперше за два місяці відзначився голом у чемпіонаті Італії. Це сталося це у матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче", повідомляє УНН.

Деталі

Українець з'явився на полі лише на 60-й хвилині. Втім, для результативної дії йому знадобилося лише трохи більше 10 хвилин.

На 71-й хвилині гри під час розіграшу кутового Довбик вдало зіграв у воротарському майданчику, в дотик замкнувши простріл партнера, і зробив рахунок 2:0.

Втім, на 86-й хвилині Довбик отримав ушкодження та був змушений залишити поле.

Нагадаємо

Майбутнє українського нападника Артема Довбика в "Ромі" невизначене. Після січня він може залишити римський клуб, за інформацією італійського видання Gianluca Dimarzio.

“Рома” планує позбутися Довбика: українця запропонували іспанським клубам