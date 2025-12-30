Довбик може залишити "Рому" після січня: форвардом цікавляться "Евертон" та італійські клуби - ЗМІ
Київ • УНН
Майбутнє українського нападника Артема Довбика в італійському ФК "Рома" залишається невизначеним, і після січня він може залишити римський клуб у той час, як інтерес до нього виявляє англійський "Евертон", а також італійські клуби. Про це повідомляє італійське видання Gianluca Dimarzio, передає УНН.
Деталі
За даними видання, Довбик нещодавно повернувся на поле після травми, зігравши наприкінці матчу проти "Дженоа". Водночас зимове трансферне вікно може стати для нього активним.
"Майбутнє Артема Довбика залишається далеко не визначеним, оскільки він може не бути в Римі після січня", – зазначає видання.
Повідомляється, що інтерес до українського нападника виявляє "Евертон", однак сам гравець хотів би продовжити кар’єру в Італії. У Серії А можливими варіантами називають "Комо", який розглядав Довбика, але поки не робив офіційних кроків.
Також не виключається інтерес з боку "Наполі" та "Мілана". За даними видання, "Наполі" може розглянути варіант обміну з Луккою, а "Мілан" уже цікавився українцем влітку.
"Угода буде складною, оскільки "Мілан" вже підписав Фуллкруга, але цей крок справив враження на гравця, який був би радий переходу", - наголошується у публікації.
Нагадаємо
Український нападник "Роми" Артем Довбик може залишити римський клуб вже в це трансферне вікно. Українця запропонували клубам із Ла Ліги.