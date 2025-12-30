Довбик може залишити "Рому" після січня: форвардом цікавляться "Евертон" та італійські клуби - ЗМІ

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 4152 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 11712 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 18160 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 20068 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 27695 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29221 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22453 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23607 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 23061 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 21097 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
76%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 8874 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 20922 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 14212 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 5994 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 7926 перегляди
Публікації
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 890 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 4152 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 40589 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 41264 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 162916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Музикант
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 21762 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 34849 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 43403 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 53926 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 162916 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення
Золото

Довбик може залишити "Рому" після січня: форвардом цікавляться "Евертон" та італійські клуби - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Майбутнє українського нападника Артема Довбика в "Ромі" невизначене. Після січня він може залишити римський клуб, за інформацією італійського видання Gianluca Dimarzio.

Довбик може залишити "Рому" після січня: форвардом цікавляться "Евертон" та італійські клуби - ЗМІ
uaf.ua

Майбутнє українського нападника Артема Довбика в італійському ФК "Рома" залишається невизначеним, і після січня він може залишити римський клуб у той час, як інтерес до нього виявляє англійський "Евертон", а також італійські клуби. Про це повідомляє італійське видання Gianluca Dimarzio, передає УНН.

Деталі

За даними видання, Довбик нещодавно повернувся на поле після травми, зігравши наприкінці матчу проти "Дженоа". Водночас зимове трансферне вікно може стати для нього активним.

"Майбутнє Артема Довбика залишається далеко не визначеним, оскільки він може не бути в Римі після січня", – зазначає видання.

Повідомляється, що інтерес до українського нападника виявляє "Евертон", однак сам гравець хотів би продовжити кар’єру в Італії. У Серії А можливими варіантами називають "Комо", який розглядав Довбика, але поки не робив офіційних кроків.

Також не виключається інтерес з боку "Наполі" та "Мілана". За даними видання, "Наполі" може розглянути варіант обміну з Луккою, а "Мілан" уже цікавився українцем влітку.

"Угода буде складною, оскільки "Мілан" вже підписав Фуллкруга, але цей крок справив враження на гравця, який був би радий переходу", - наголошується у публікації.

Нагадаємо

Український нападник "Роми" Артем Довбик може залишити римський клуб вже в це трансферне вікно. Українця запропонували клубам із Ла Ліги.

Алла Кіосак

Спорт
Артем Довбик