Довбик может покинуть "Рому" после января: форвардом интересуются "Эвертон" и итальянские клубы - СМИ

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 6816 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 12759 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 19146 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 21014 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 28492 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29618 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22739 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23688 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23147 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 21211 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.7м/с
71%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 10197 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 21785 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 15039 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 7532 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 9506 просмотра
публикации
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 2730 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 6816 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 41458 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 42071 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 42548 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Музыкант
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 22249 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 35362 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 43824 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 54348 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 163875 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление
Золото

Довбик может покинуть "Рому" после января: форвардом интересуются "Эвертон" и итальянские клубы - СМИ

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» неопределенно. После января он может покинуть римский клуб, по информации итальянского издания Gianluca Dimarzio.

Довбик может покинуть "Рому" после января: форвардом интересуются "Эвертон" и итальянские клубы - СМИ
uaf.ua

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в итальянском ФК "Рома" остается неопределенным, и после января он может покинуть римский клуб в то время, как интерес к нему проявляет английский "Эвертон", а также итальянские клубы. Об этом сообщает итальянское издание Gianluca Dimarzio, передает УНН.

Детали

По данным издания, Довбик недавно вернулся на поле после травмы, сыграв в конце матча против "Дженоа". В то же время зимнее трансферное окно может стать для него активным.

"Будущее Артема Довбика остается далеко не определенным, поскольку он может не быть в Риме после января", – отмечает издание.

Сообщается, что интерес к украинскому нападающему проявляет "Эвертон", однако сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Италии. В Серии А возможными вариантами называют "Комо", который рассматривал Довбика, но пока не делал официальных шагов.

Также не исключается интерес со стороны "Наполи" и "Милана". По данным издания, "Наполи" может рассмотреть вариант обмена с Луккой, а "Милан" уже интересовался украинцем летом.

"Сделка будет сложной, поскольку "Милан" уже подписал Фуллкруга, но этот шаг произвел впечатление на игрока, который был бы рад переходу", - отмечается в публикации.

Напомним

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может покинуть римский клуб уже в это трансферное окно. Украинца предложили клубам из Ла Лиги.

Алла Киосак

Спорт
Артем Довбик