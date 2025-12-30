Довбик может покинуть "Рому" после января: форвардом интересуются "Эвертон" и итальянские клубы - СМИ
Киев • УНН
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в итальянском ФК "Рома" остается неопределенным, и после января он может покинуть римский клуб в то время, как интерес к нему проявляет английский "Эвертон", а также итальянские клубы. Об этом сообщает итальянское издание Gianluca Dimarzio, передает УНН.
Детали
По данным издания, Довбик недавно вернулся на поле после травмы, сыграв в конце матча против "Дженоа". В то же время зимнее трансферное окно может стать для него активным.
"Будущее Артема Довбика остается далеко не определенным, поскольку он может не быть в Риме после января", – отмечает издание.
Сообщается, что интерес к украинскому нападающему проявляет "Эвертон", однако сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Италии. В Серии А возможными вариантами называют "Комо", который рассматривал Довбика, но пока не делал официальных шагов.
Также не исключается интерес со стороны "Наполи" и "Милана". По данным издания, "Наполи" может рассмотреть вариант обмена с Луккой, а "Милан" уже интересовался украинцем летом.
"Сделка будет сложной, поскольку "Милан" уже подписал Фуллкруга, но этот шаг произвел впечатление на игрока, который был бы рад переходу", - отмечается в публикации.
Напомним
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может покинуть римский клуб уже в это трансферное окно. Украинца предложили клубам из Ла Лиги.