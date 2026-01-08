$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 19235 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 25691 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 20900 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 22744 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 24933 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 33327 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27863 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20488 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк забив дебютний гол в англійській футбольній Прем'єр-лізі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Єгор Ярмолюк відзначився дебютним голом за Брентфорд у матчі 21 туру АПЛ проти Сандерленда. Це його третя результативна дія в сезоні.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк забив дебютний гол в англійській футбольній Прем'єр-лізі

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відзначився дебютним голом за клуб в Англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У матчі 21 туру чемпіонату Англії проти Сандерленда українець на 73-й хвилині замкнув передачу партнера після подачі кутового.

Для Ярмолюка це стало третьою результативною дією в сезоні: до цього в нього було дві результативні передачі.

Нагадаємо

У листопаді англійський футбольний клуб "Брентфорд" організував день української кухні на своїй базі, де гравець Єгор Ярмолюк представив страви та цікаві факти про Україну.

Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався07.01.26, 06:30 • 3070 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Англія
Україна