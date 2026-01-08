Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк забив дебютний гол в англійській футбольній Прем'єр-лізі
Єгор Ярмолюк відзначився дебютним голом за Брентфорд у матчі 21 туру АПЛ проти Сандерленда. Це його третя результативна дія в сезоні.
У матчі 21 туру чемпіонату Англії проти Сандерленда українець на 73-й хвилині замкнув передачу партнера після подачі кутового.
Для Ярмолюка це стало третьою результативною дією в сезоні: до цього в нього було дві результативні передачі.
У листопаді англійський футбольний клуб "Брентфорд" організував день української кухні на своїй базі, де гравець Єгор Ярмолюк представив страви та цікаві факти про Україну.
