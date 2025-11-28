$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
"Smachnoho": Англійський футбольний клуб "Брентфорд" Ярмолюка організував день української кухні на клубній базі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Англійський футбольний клуб "Брентфорд" організував день української кухні на своїй базі, де гравець Єгор Ярмолюк представив страви та цікаві факти про Україну. Головний тренер та партнери по команді скуштували українські страви, а клуб поділився інформацією про географічний центр Європи, традиції та символіку прапора.

"Smachnoho": Англійський футбольний клуб "Брентфорд" Ярмолюка організував день української кухні на клубній базі

Англійський "Брентфорд", за який виступає півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк, організував день української кухні на клубній базі, а також розповів цікаві факти про Україну. Про це пише УНН з посиланням на соцмережі клубу.

Деталі

Smachnoho. Єгор Ярмолюк приніс смак України на "Джерсі-Роуд" для нашого тематичного обіду

- йдеться в повідомленні клубі.

На цьому обіді була й табличка, на якій містилися цікаві факти про Україну:

Україна є географічним центром Європи;

Це найбільша країна, що повністю розташована в Європі;

У українців всі обручки на правій руці;

Традиція писанок (великодніх яєць) походити з України;

Слово "борщ", національна справа України, походити з української мови;

Місто Львів є домом для найбільшої кількості кафе на душу населення у світі (приблизно 1500 закладів);

Синій і жовтий кольори прапора України символізують небо над пшеничними полями.

На фото, опубліковані клубом, видно, як головний тренер клубу Кейт Ендрюс, а також партнери по команді Ярмолюка Юнус Конак, Майлз Пірт-Харріс та Міккель Дамсгор накладають у тарілку українські страви.

Довідково

Єгор Ярмолюк перебрався до "Брентфорда" у 2022 році з "Дніпро-1". В цьому сезоні він провів 14 матчів і відзначився одним асистом.

За час проведений у клубі, півзахисник збірної України встиг підкорити серця вболівальників англійського клубу, у тому числі 11-річного Едді.

Після матчу "Брентфорд" проти "Манчестер Юнайтед" Єгор Ярмолюк здивував його, подарувавши йому свою домашню футболку, в якій грав у матчі - момент, який Едді назвав своєю найбільшою мрією

- йдеться в описі під відео, опублікованого клубом.

У клубі додали, "щоб відсвяткувати цю подію, ми знову зібрали Едді та Єгора на матчі з "Ньюкаслом", щоб створити момент, який він ніколи не забуде. Ось що таке "Брентфорд": зв'язки, спільнота та створення спогадів, які залишаються на все життя".

Доповнення

Ярмолюк не єдиний футболіст, який годує іноземців українськими стравами. Колишній форвард київського "Динамо", "Мілану" та лондонського "Челсі" раніше розповідав, що багаторічний капітан "Мілану" Пауло Мальдіні був здивований, як Шевченко їсть сало.

"Чесно. Хтось навіть подумав, що це наркотик. Адже я не розумів тоді, що італійці ніколи в житті не бачили сала. Як в Африці на екваторі ніколи не буває снігу, так і вони. Пам'ятаю, відрізав перший тоненький шматочок і запропонував Мальдіні. Той відмовився. Тоді я поклав сало на хліб і почав жувати. Бачили б у цей момент очі Паоло та всієї компанії. І чим, на вашу думку, це закінчилося? Щоразу, коли потім я повертався до Італії, доводилося тягнути пів сумки сала для гравців "Мілану", настільки вони його полюбили. Замовлень було стільки, що я вже пошкодував, що тоді так необачно приїхав з українським наркотиком на базу в "Мілані", - казав Шевченко.

Нагадаємо

Збірна України у півфінальному матчі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026 зіграє проти збірної Швеції.

Павло Башинський

