15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
"Смачного": Английский футбольный клуб "Брентфорд" Ярмолюка организовал день украинской кухни на клубной базе

Киев • УНН

 346 просмотра

Английский футбольный клуб "Брентфорд" организовал день украинской кухни на своей базе, где игрок Егор Ярмолюк представил блюда и интересные факты об Украине. Главный тренер и партнеры по команде попробовали украинские блюда, а клуб поделился информацией о географическом центре Европы, традициях и символике флага.

"Смачного": Английский футбольный клуб "Брентфорд" Ярмолюка организовал день украинской кухни на клубной базе

Английский "Брентфорд", за который выступает полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк, организовал день украинской кухни на клубной базе, а также рассказал интересные факты об Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети клуба.

Детали

Смачного. Егор Ярмолюк принес вкус Украины на "Джерси-Роуд" для нашего тематического обеда

- говорится в сообщении клуба.

На этом обеде была и табличка, на которой содержались интересные факты об Украине:

Украина является географическим центром Европы;

Это самая большая страна, полностью расположенная в Европе;

У украинцев все обручальные кольца на правой руке;

Традиция писанок (пасхальных яиц) происходит из Украины;

Слово "борщ", национальное блюдо Украины, происходит из украинского языка;

Город Львов является домом для наибольшего количества кафе на душу населения в мире (примерно 1500 заведений);

Синий и желтый цвета флага Украины символизируют небо над пшеничными полями.

На фото, опубликованных клубом, видно, как главный тренер клуба Кейт Эндрюс, а также партнеры по команде Ярмолюка Юнус Конак, Майлз Пирт-Харрис и Миккель Дамсгор накладывают в тарелку украинские блюда.

Справка

Егор Ярмолюк перебрался в "Брентфорд" в 2022 году из "Днепра-1". В этом сезоне он провел 14 матчей и отметился одним ассистом.

За время, проведенное в клубе, полузащитник сборной Украины успел покорить сердца болельщиков английского клуба, в том числе 11-летнего Эдди.

После матча "Брентфорд" против "Манчестер Юнайтед" Егор Ярмолюк удивил его, подарив ему свою домашнюю футболку, в которой играл в матче - момент, который Эдди назвал своей самой большой мечтой

- говорится в описании под видео, опубликованного клубом.

В клубе добавили, "чтобы отпраздновать это событие, мы снова собрали Эдди и Егора на матче с "Ньюкаслом", чтобы создать момент, который он никогда не забудет. Вот что такое "Брентфорд": связи, сообщество и создание воспоминаний, которые остаются на всю жизнь".

Дополнение

Ярмолюк не единственный футболист, который кормит иностранцев украинскими блюдами. Бывший форвард киевского "Динамо", "Милана" и лондонского "Челси" ранее рассказывал, что многолетний капитан "Милана" Паоло Мальдини был удивлен, как Шевченко ест сало.

"Честно. Кто-то даже подумал, что это наркотик. Ведь я не понимал тогда, что итальянцы никогда в жизни не видели сала. Как в Африке на экваторе никогда не бывает снега, так и они. Помню, отрезал первый тоненький кусочек и предложил Мальдини. Тот отказался. Тогда я положил сало на хлеб и начал жевать. Видели бы в этот момент глаза Паоло и всей компании. И чем, по вашему мнению, это закончилось? Каждый раз, когда потом я возвращался в Италию, приходилось тащить полсумки сала для игроков "Милана", настолько они его полюбили. Заказов было столько, что я уже пожалел, что тогда так неосмотрительно приехал с украинским наркотиком на базу в "Милане", - говорил Шевченко.

Напомним

Сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 сыграет против сборной Швеции.

Павел Башинский

КультураНовости Мира
Социальная сеть
Андрей Шевченко
ФК «Динамо» Киев
Швеция
Италия
Европа
Украина
Львов