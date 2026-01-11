Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії
Футбольний клуб "Маклсфілд" шостого дивізіону сенсаційно переміг "Крістал Пелес" з рахунком 2:1 у Кубку Англії. Ця перемога стала історичною, адже клуб вибив чинного володаря Кубка.
Команда шостого англійського дивізіону "Маклсфілд" здійснила найбільшу сенсацію в сучасній історії Кубка Англії, перемігши чинного володаря трофея - "Крістал Пелес". Матч третього раунду, що відбувся в суботу на стадіоні "Мосс Роуз", завершився з рахунком 2:1 на користь господарів, які посідають місце на 117 позицій нижче у футбольній піраміді, ніж їхні імениті суперники. Про це пише УНН.
Деталі
"Маклсфілд", який тренує молодший брат легендарного Вейна Руні - Джон, став першим клубом із нижчих ліг за останні 108 років, якому вдалося вибити чинного володаря Кубка.
Капітан команди Пол Доусон відкрив рахунок на 43-й хвилині, замкнувши головою подачу зі штрафного. На 60-й хвилині Ісаак Баклі-Рікеттс подвоїв перевагу, скориставшись метушнею у штрафному майданчику лондонців. "Пелес" зміг відповісти лише голом Єремі Піно на 90-й хвилині, проте фінальний штурм не врятував команду Олівера Гласнера від поразки.
Реакція та емоції
Я не можу в це повірити, ми навіть не мріяли про таке. Ми були неймовірними з першої хвилини і заслужено перемогли
Перемога стала особливо емоційною для клубу, оскільки на грі були присутні батьки молодого нападника "Маклсфілда" Ітана Маклауда, який трагічно загинув у ДТП минулого місяця.
В інших матчах ігрового дня минулорічний фіналіст розіграшу "Манчестер Сіті" розгромив "Ексетер Сіті" з рахунком 10:1, а "Астон Вілла" виявилася сильнішою за "Тоттенгем" (2:1).
Також успішно дебютував на посаді наставника "Челсі" Ліам Розенйор, чия команда здолала "Чарльтон". Проте головним героєм дня залишився скромний "Маклсфілд", фанати якого після фінального свистка влаштували масове святкування прямо на полі.
