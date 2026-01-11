Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії

Команда шостого англійського дивізіону "Маклсфілд" здійснила найбільшу сенсацію в сучасній історії Кубка Англії, перемігши чинного володаря трофея - "Крістал Пелес". Матч третього раунду, що відбувся в суботу на стадіоні "Мосс Роуз", завершився з рахунком 2:1 на користь господарів, які посідають місце на 117 позицій нижче у футбольній піраміді, ніж їхні імениті суперники. Про це пише УНН.

"Маклсфілд", який тренує молодший брат легендарного Вейна Руні - Джон, став першим клубом із нижчих ліг за останні 108 років, якому вдалося вибити чинного володаря Кубка.

Капітан команди Пол Доусон відкрив рахунок на 43-й хвилині, замкнувши головою подачу зі штрафного. На 60-й хвилині Ісаак Баклі-Рікеттс подвоїв перевагу, скориставшись метушнею у штрафному майданчику лондонців. "Пелес" зміг відповісти лише голом Єремі Піно на 90-й хвилині, проте фінальний штурм не врятував команду Олівера Гласнера від поразки.

Я не можу в це повірити, ми навіть не мріяли про таке. Ми були неймовірними з першої хвилини і заслужено перемогли