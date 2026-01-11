Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 14947 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 29594 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 28140 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25920 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25182 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31289 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54475 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38950 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38314 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30998 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9556 перегляди
Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10 січня, 15:20 • 3718 перегляди
Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10 січня, 15:42 • 3830 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 3952 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7606 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 35983 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83667 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110218 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 81572 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 102625 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9628 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13457 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69684 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71206 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91883 перегляди
Truth Social

Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Футбольний клуб "Маклсфілд" шостого дивізіону сенсаційно переміг "Крістал Пелес" з рахунком 2:1 у Кубку Англії. Ця перемога стала історичною, адже клуб вибив чинного володаря Кубка.

Клуб шостого дивізіону "Маклсфілд" створив історичну сенсацію, вибивши чинного переможця "Крістал Пелес" із Кубка Англії

Команда шостого англійського дивізіону "Маклсфілд" здійснила найбільшу сенсацію в сучасній історії Кубка Англії, перемігши чинного володаря трофея - "Крістал Пелес". Матч третього раунду, що відбувся в суботу на стадіоні "Мосс Роуз", завершився з рахунком 2:1 на користь господарів, які посідають місце на 117 позицій нижче у футбольній піраміді, ніж їхні імениті суперники. Про це пише УНН.

Деталі

"Маклсфілд", який тренує молодший брат легендарного Вейна Руні - Джон, став першим клубом із нижчих ліг за останні 108 років, якому вдалося вибити чинного володаря Кубка.

"Не бачу себе тренером": Мессі визначився зі своєю роллю у футболі після завершення кар'єри07.01.26, 19:05 • 3934 перегляди

Капітан команди Пол Доусон відкрив рахунок на 43-й хвилині, замкнувши головою подачу зі штрафного. На 60-й хвилині Ісаак Баклі-Рікеттс подвоїв перевагу, скориставшись метушнею у штрафному майданчику лондонців. "Пелес" зміг відповісти лише голом Єремі Піно на 90-й хвилині, проте фінальний штурм не врятував команду Олівера Гласнера від поразки.

Реакція та емоції

Я не можу в це повірити, ми навіть не мріяли про таке. Ми були неймовірними з першої хвилини і заслужено перемогли

- заявив після матчу Джон Руні.

Перемога стала особливо емоційною для клубу, оскільки на грі були присутні батьки молодого нападника "Маклсфілда" Ітана Маклауда, який трагічно загинув у ДТП минулого місяця.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк забив дебютний гол в англійській футбольній Прем'єр-лізі08.01.26, 07:31 • 4069 переглядiв

В інших матчах ігрового дня минулорічний фіналіст розіграшу "Манчестер Сіті" розгромив "Ексетер Сіті" з рахунком 10:1, а "Астон Вілла" виявилася сильнішою за "Тоттенгем" (2:1).

Також успішно дебютував на посаді наставника "Челсі" Ліам Розенйор, чия команда здолала "Чарльтон". Проте головним героєм дня залишився скромний "Маклсфілд", фанати якого після фінального свистка влаштували масове святкування прямо на полі. 

Довбик забив за "Рому" в Серії А і знову травмувався07.01.26, 06:30 • 3277 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Дорожньо-транспортна пригода
Англія