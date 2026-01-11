$42.990.00
10 января, 11:45 • 16635 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 34020 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 30521 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 28011 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 26681 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32053 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 55357 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39175 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38547 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31108 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
"Реал" готов рискнуть здоровьем Мбаппе ради финала Суперкубка против "Барселоны" - Reuters

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мадридский "Реал" может привлечь Килиана Мбаппе к финальному матчу Суперкубка Испании против "Барселоны", несмотря на его неполное восстановление после травмы колена. Тренер Хаби Алонсо назвал это "контролируемым риском" ради трофея.

"Реал" готов рискнуть здоровьем Мбаппе ради финала Суперкубка против "Барселоны" - Reuters

Мадридский «Реал» рассматривает возможность привлечения Килиана Мбаппе к финальному матчу Суперкубка Испании против «Барселоны», несмотря на то, что форвард еще не полностью восстановился после травмы колена. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо подтвердил, что участие француза в воскресном «Эль Класико» в Джидде является «контролируемым риском», на который клуб может пойти ради трофея. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мбаппе пропустил полуфинальную встречу против «Атлетико», однако в пятницу, 9 января, присоединился к команде в Саудовской Аравии. По словам Хаби Алонсо, состояние нападающего значительно улучшилось, и окончательное решение о его выходе в стартовом составе будет принято после субботней тренировки.

Мы оценим его состояние вместе с врачами и самим игроком. Учитывая статус матча и то, что стоит на кону, мы готовы к определенному риску

- заявил тренер журналистам.

Важность Мбаппе для «Эль Класико»

Килиан Мбаппе является ключевым фактором в противостояниях с «Барселоной», имея в своем активе 12 голов в девяти матчах против каталонцев. Кроме того, в прошлом месяце он повторил рекорд Криштиану Роналду, забив 59 голов за календарный год. Для «Реала» этот финал имеет принципиальное значение, поскольку в прошлом сезоне мадридцы уступили «Барселоне» как в финале Суперкубка, так и в Кубке Испании.

Матч состоится в воскресенье, 11 января 2026 года. Хаби Алонсо подчеркнул, что клуб стремится вернуть себе доминирование в очных встречах после поражения в прошлогодних финалах, даже если это потребует выхода на поле не до конца восстановленного лидера атаки. 

Степан Гафтко

Спорт
Реал Мадрид
Reuters
Криштиану Роналду
Саудовская Аравия