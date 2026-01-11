"Реал" готов рискнуть здоровьем Мбаппе ради финала Суперкубка против "Барселоны" - Reuters

Мадридский «Реал» рассматривает возможность привлечения Килиана Мбаппе к финальному матчу Суперкубка Испании против «Барселоны», несмотря на то, что форвард еще не полностью восстановился после травмы колена. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо подтвердил, что участие француза в воскресном «Эль Класико» в Джидде является «контролируемым риском», на который клуб может пойти ради трофея. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мбаппе пропустил полуфинальную встречу против «Атлетико», однако в пятницу, 9 января, присоединился к команде в Саудовской Аравии. По словам Хаби Алонсо, состояние нападающего значительно улучшилось, и окончательное решение о его выходе в стартовом составе будет принято после субботней тренировки.

Мы оценим его состояние вместе с врачами и самим игроком. Учитывая статус матча и то, что стоит на кону, мы готовы к определенному риску - заявил тренер журналистам.

Важность Мбаппе для «Эль Класико»

Килиан Мбаппе является ключевым фактором в противостояниях с «Барселоной», имея в своем активе 12 голов в девяти матчах против каталонцев. Кроме того, в прошлом месяце он повторил рекорд Криштиану Роналду, забив 59 голов за календарный год. Для «Реала» этот финал имеет принципиальное значение, поскольку в прошлом сезоне мадридцы уступили «Барселоне» как в финале Суперкубка, так и в Кубке Испании.

Матч состоится в воскресенье, 11 января 2026 года. Хаби Алонсо подчеркнул, что клуб стремится вернуть себе доминирование в очных встречах после поражения в прошлогодних финалах, даже если это потребует выхода на поле не до конца восстановленного лидера атаки.