"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters

Мадридський "Реал" розглядає можливість залучення Кіліана Мбаппе до фінального матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони", попри те, що форвард ще не повністю відновився після травми коліна. Головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо підтвердив, що участь француза в недільному "Ель Класіко" в Джидді є "контрольованим ризиком", на який клуб може піти заради трофея. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Мбаппе пропустив півфінальну зустріч проти "Атлетіко", проте в п'ятницю, 9 січня, приєднався до команди в Саудівській Аравії. За словами Хабі Алонсо, стан нападника значно покращився, і остаточне рішення про його вихід у стартовому складі буде прийнято після суботнього тренування.

Ми оцінимо його стан разом із лікарями та самим гравцем. Враховуючи статус матчу та те, що стоїть на кону, ми готові до певного ризику