"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters
Київ • УНН
Мадридський "Реал" розглядає можливість залучення Кіліана Мбаппе до фінального матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони", попри те, що форвард ще не повністю відновився після травми коліна. Головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо підтвердив, що участь француза в недільному "Ель Класіко" в Джидді є "контрольованим ризиком", на який клуб може піти заради трофея. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Мбаппе пропустив півфінальну зустріч проти "Атлетіко", проте в п'ятницю, 9 січня, приєднався до команди в Саудівській Аравії. За словами Хабі Алонсо, стан нападника значно покращився, і остаточне рішення про його вихід у стартовому складі буде прийнято після суботнього тренування.
Ми оцінимо його стан разом із лікарями та самим гравцем. Враховуючи статус матчу та те, що стоїть на кону, ми готові до певного ризику
Важливість Мбаппе для "Ель Класіко"
Кіліан Мбаппе є ключовим фактором у протистояннях із "Барселоною", маючи у своєму активі 12 голів у дев'яти матчах проти каталонців. Крім того, минулого місяця він повторив рекорд Кріштіану Роналду, забивши 59 голів за календарний рік. Для "Реала" цей фінал має принципове значення, оскільки минулого сезону мадридці поступилися "Барселоні" як у фіналі Суперкубка, так і в Кубку Іспанії.
Матч відбудеться в неділю, 11 січня 2026 року. Хабі Алонсо наголосив, що клуб прагне повернути собі домінування в очних зустрічах після поразки в минулорічних фіналах, навіть якщо це вимагатиме виходу на поле не до кінця відновленого лідера атаки.