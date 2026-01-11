$42.990.00
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
8 січня, 13:48 • 103369 перегляди
"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Мадридський "Реал" може залучити Кіліана Мбаппе до фінального матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони", попри його неповне відновлення після травми коліна. Тренер Хабі Алонсо назвав це "контрольованим ризиком" заради трофея.

"Реал" готовий ризикнути здоров’ям Мбаппе заради фіналу Суперкубка проти "Барселони" - Reuters

Мадридський "Реал" розглядає можливість залучення Кіліана Мбаппе до фінального матчу Суперкубка Іспанії проти "Барселони", попри те, що форвард ще не повністю відновився після травми коліна. Головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо підтвердив, що участь француза в недільному "Ель Класіко" в Джидді є "контрольованим ризиком", на який клуб може піти заради трофея. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Мбаппе пропустив півфінальну зустріч проти "Атлетіко", проте в п'ятницю, 9 січня, приєднався до команди в Саудівській Аравії. За словами Хабі Алонсо, стан нападника значно покращився, і остаточне рішення про його вихід у стартовому складі буде прийнято після суботнього тренування.

Ми оцінимо його стан разом із лікарями та самим гравцем. Враховуючи статус матчу та те, що стоїть на кону, ми готові до певного ризику

- заявив тренер журналістам.

Важливість Мбаппе для "Ель Класіко"

Кіліан Мбаппе є ключовим фактором у протистояннях із "Барселоною", маючи у своєму активі 12 голів у дев'яти матчах проти каталонців. Крім того, минулого місяця він повторив рекорд Кріштіану Роналду, забивши 59 голів за календарний рік. Для "Реала" цей фінал має принципове значення, оскільки минулого сезону мадридці поступилися "Барселоні" як у фіналі Суперкубка, так і в Кубку Іспанії.

Матч відбудеться в неділю, 11 січня 2026 року. Хабі Алонсо наголосив, що клуб прагне повернути собі домінування в очних зустрічах після поразки в минулорічних фіналах, навіть якщо це вимагатиме виходу на поле не до кінця відновленого лідера атаки. 

Степан Гафтко

Спорт
Реал Мадрид
Reuters
Кріштіану Роналду
Саудівська Аравія