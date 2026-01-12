«Реал» объявил об увольнении Алонсо после поражения от «Барселоны»: кто его заменит

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской "Барселоны". Королевский клуб возглавит другой бывший футболист "сливочных" - Альваро Арбелоа. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

ФК "Реал Мадрид" объявляет, что по взаимному согласию между клубом и Хаби Алонсо было решено завершить его карьеру тренера первой команды. Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех мадридцев, поскольку он легенда "Реала" и всегда олицетворял ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом - говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили Алонсо и весь его тренерский штаб за их упорный труд и преданность в течение этого времени и пожелали им удачи на этом новом этапе их жизни.

Дополнение

В мае стало известно, что Хаби Алонсо, который на тот момент возглавлял леверкузенский "Байер", подписал контракт с "Реалом".

"Реал" объявил об увольнении Карло Анчелотти. Новый коуч Хаби Алонсо возглавит команду уже с лета

Под руководством Алонсо, "сливочные" провели 28 матчей во всех турнирах, где одержали 20 побед, 3 ничьих и 5 поражений, в частности в матче против "Барселоны" в финале за Суперкубок Испании - 3:2.

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2026, победив "Реал" в результативном Эль Класико

Мадридцы объявили, что команду возглавит бывший крайний защитник "Реала" Альваро Арбелоа, бывший одноклубник Алонсо по "Реалу" и "Ливерпулю". В качестве игрока "Реала", Арбелоа, который выступал за команду с 2004 по 2006 год, а также с 2009 по 2016 год, испанец провел 154 игры и вместе с клубом завоевал чемпионство Испании, дважды становился обладателем Кубка Испании, Суперкубка Испании, дважды победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

В 2025 году Арбелоа возглавил "Реал Кастилья" (молодежная команда "Реала").