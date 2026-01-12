$43.080.09
Эксклюзивы
«Реал» объявил об увольнении Алонсо после поражения от «Барселоны»: кто его заменит

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Мадридский «Реал» уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании. Клуб возглавит Альваро Арбелоа.

«Реал» объявил об увольнении Алонсо после поражения от «Барселоны»: кто его заменит

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской "Барселоны". Королевский клуб возглавит другой бывший футболист "сливочных" - Альваро Арбелоа. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба. 

ФК "Реал Мадрид" объявляет, что по взаимному согласию между клубом и Хаби Алонсо было решено завершить его карьеру тренера первой команды. Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех мадридцев, поскольку он легенда "Реала" и всегда олицетворял ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом 

- говорится в сообщении. 

В клубе поблагодарили Алонсо и весь его тренерский штаб за их упорный труд и преданность в течение этого времени и пожелали им удачи на этом новом этапе их жизни.

Дополнение

В мае стало известно, что Хаби Алонсо, который на тот момент возглавлял леверкузенский "Байер", подписал контракт с "Реалом".

"Реал" объявил об увольнении Карло Анчелотти. Новый коуч Хаби Алонсо возглавит команду уже с лета23.05.25, 16:17 • 2054 просмотра

Под руководством Алонсо, "сливочные" провели 28 матчей во всех турнирах, где одержали 20 побед, 3 ничьих и 5 поражений, в частности в матче против "Барселоны" в финале за Суперкубок Испании - 3:2. 

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2026, победив "Реал" в результативном Эль Класико11.01.26, 23:14 • 2704 просмотра

Мадридцы объявили, что команду возглавит бывший крайний защитник "Реала" Альваро Арбелоа, бывший одноклубник Алонсо по "Реалу" и "Ливерпулю". В качестве игрока "Реала", Арбелоа, который выступал за команду с 2004 по 2006 год, а также с 2009 по 2016 год, испанец провел 154 игры и вместе с клубом завоевал чемпионство Испании, дважды становился обладателем Кубка Испании, Суперкубка Испании, дважды победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. 

В 2025 году Арбелоа возглавил "Реал Кастилья" (молодежная команда "Реала").

Павел Башинский

Спорт
Реал Мадрид
Испания