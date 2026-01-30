$42.850.08
18:51 • 3646 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 7068 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 10061 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 8992 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 12049 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 15474 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 17738 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19647 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20916 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24997 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Форвард молодежной сборной Украины Степанов продолжит карьеру в Нидерландах

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов перешел из немецкого "Байер 04" в нидерландский "Утрехт" на правах аренды с возможностью выкупа. 18-летний нападающий будет играть под номером 18.

Форвард молодежной сборной Украины Степанов продолжит карьеру в Нидерландах

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов на правах аренды перешел из немецкого "Байер 04" в нидерландский "Утрехт". Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт клуба.

ФК "Утрехт" приветствует 18-летнего нападающего Артема Степанова. Украинец переходит на правах аренды из "Байера 04" (Леверкузен) с возможностью выкупа 

- говорится в сообщении. 

В клубе добавили, что "рост 192 см, сын бывшего профессионального футболиста Романа Степанова и талант Украины", - "так лучше всего можно охарактеризовать Артема Степанова". 

Центральный нападающий, который в молодом возрасте попал в молодежную академию "Шахтера" (Донецк). В 2022 году он переехал в Германию, где присоединился к молодежной академии "Байера 04" (Леверкузен). В своей стране Степанов считается классическим нападающим. К тому же, нападающим с большим потенциалом. Он прошел через различные молодежные сборные и, несмотря на свой возраст (Степанову 18 лет), уже сыграл пять матчей за сборную Украины U21. В первой половине сезона 2025/2026 его отдали в аренду в клуб "1.FC Nürnberg" во 2. Бундеслиге 

- заявили в клубе.

Сам Степанов сказал: "Очень приятно быть в Утрехте. ФК "Утрехт" убедил меня своей четкой спортивной концепцией, доверием к молодым игрокам и сильным акцентом на развитии. Клуб имеет большие амбиции и четкий план дальнейшего роста".

Моя главная цель - ежедневно становиться лучше, быть полезным для команды и помогать клубу достигать наилучших результатов. Я хочу продемонстрировать свои лучшие качества, забивать голы, делать передачи и способствовать победам ФК "Утрехт". Я обещаю выкладываться на полную и бороться за клуб в каждом матче 

- добавил украинец. 

Артем Степанов будет играть в клубе под номером 18. 

Дополнение

Артем Степанов является воспитанником донецкого "Шахтера". В 2022 году в возрасте 15 лет перебрался в Германию, где выступал за молодежную команду "Байер 04". В ноябре 2024 года Степанов дебютировал во взрослой команде "Байер 04" в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". 

Дебют 17-летнего украинца, Зинченко побеждает, Левандовски забивает сотый гол-результаты матчей ЛЧ27.11.24, 09:59 • 15654 просмотра

В нынешнем сезоне, после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера леверкузенцев, Степанов на правах аренды перешел в немецкий "Нюрнберг", где провел 13 матчей и отдал одну голевую. 

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Степанов хотел покинуть "Нюрнберг" из-за того, что в команду пришел форвард Пит Скобель, который в первом же матче отметился дублем. 

"Артем понимает, что это может уменьшить его и так небольшие шансы, поэтому надеется уйти в следующую аренду еще в это зимнее окно", - писали немецкие СМИ. 

«Реал» объявил об увольнении Алонсо после поражения от «Барселоны»: кто его заменит12.01.26, 20:11 • 3178 просмотров

