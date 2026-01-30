Форвард молодежной сборной Украины Степанов продолжит карьеру в Нидерландах

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов на правах аренды перешел из немецкого "Байер 04" в нидерландский "Утрехт". Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт клуба.

ФК "Утрехт" приветствует 18-летнего нападающего Артема Степанова. Украинец переходит на правах аренды из "Байера 04" (Леверкузен) с возможностью выкупа - говорится в сообщении.

В клубе добавили, что "рост 192 см, сын бывшего профессионального футболиста Романа Степанова и талант Украины", - "так лучше всего можно охарактеризовать Артема Степанова".

Центральный нападающий, который в молодом возрасте попал в молодежную академию "Шахтера" (Донецк). В 2022 году он переехал в Германию, где присоединился к молодежной академии "Байера 04" (Леверкузен). В своей стране Степанов считается классическим нападающим. К тому же, нападающим с большим потенциалом. Он прошел через различные молодежные сборные и, несмотря на свой возраст (Степанову 18 лет), уже сыграл пять матчей за сборную Украины U21. В первой половине сезона 2025/2026 его отдали в аренду в клуб "1.FC Nürnberg" во 2. Бундеслиге - заявили в клубе.

Сам Степанов сказал: "Очень приятно быть в Утрехте. ФК "Утрехт" убедил меня своей четкой спортивной концепцией, доверием к молодым игрокам и сильным акцентом на развитии. Клуб имеет большие амбиции и четкий план дальнейшего роста".

Моя главная цель - ежедневно становиться лучше, быть полезным для команды и помогать клубу достигать наилучших результатов. Я хочу продемонстрировать свои лучшие качества, забивать голы, делать передачи и способствовать победам ФК "Утрехт". Я обещаю выкладываться на полную и бороться за клуб в каждом матче - добавил украинец.

Артем Степанов будет играть в клубе под номером 18.

Дополнение

Артем Степанов является воспитанником донецкого "Шахтера". В 2022 году в возрасте 15 лет перебрался в Германию, где выступал за молодежную команду "Байер 04". В ноябре 2024 года Степанов дебютировал во взрослой команде "Байер 04" в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга".

В нынешнем сезоне, после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера леверкузенцев, Степанов на правах аренды перешел в немецкий "Нюрнберг", где провел 13 матчей и отдал одну голевую.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Степанов хотел покинуть "Нюрнберг" из-за того, что в команду пришел форвард Пит Скобель, который в первом же матче отметился дублем.

"Артем понимает, что это может уменьшить его и так небольшие шансы, поэтому надеется уйти в следующую аренду еще в это зимнее окно", - писали немецкие СМИ.

