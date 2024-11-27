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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дебют 17-летнего украинца, Зинченко побеждает, Левандовски забивает сотый гол-результаты матчей ЛЧ

Дебют 17-летнего украинца, Зинченко побеждает, Левандовски забивает сотый гол-результаты матчей ЛЧ

Киев  •  УНН

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Артем Степанов стал самым молодым украинцем, дебютировавшим в Лиге Чемпионов. В других матчах тура " Арсенал "разгромил" Спортинг", а Левандовски достиг отметки в 100 голов.

Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко разгромно побеждает лиссабонский "Спортинг", братиславский" Слован "Даниила Игнатенко минимально уступает" Милану", 17-летний украинский нападающий дебютирует за" Байер "и устанавливает новое достижение," Манчестер Сити " Пепа Гвардиолы продолжает лихорадить - так прошел 5-й тура Лиги чемпионов, пишет УНН.

детали

Открывали 5-й тур Лиги чемпионов братиславский "Слован", за который выступает наш соотечественник Даниил Игнатенко, и итальянской "Милан".

В середине первого тайма "Милан" благодаря голу Кристиана Пулишича из паса теме Абрахама открыл счет. За три минуты "Словану" удалось сравнять счет. Гол за словацкий клуб забил Тигран Барсегян.

На 68 - й минуте вышедший на замену в начале второго тайма Рафаэль Леао вывел "Милан" вперед с паса Юсуфа Фофана-2:1. на 71-й минуте Абрахам после ошибки защитников забил третий гол "Милану". "Словану" на 88-й минуте благодаря голу Нино Марчеллы удалось сократить отставание. Финальный свисток зафиксировал победу "Милана" - 3: 2.

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Даниил Игнатенко вышел на поле на 66-й минуте со счета 1:1. за это время он сделал три отбора мяча и получил оценку 6,5.

В другом матче сошлись лиссабонский " Спортинг "и лондонский" Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, который начал матч на скамейке запасных.

"Арсенал" сделал игру уже в первом тайме - на 7-й минуте Габриэль Мартинелли открыл счет с паса Юрьена Тимбера, на 22-й минуте Кай Гавертц с паса Бакайо Сака удвоил преимущество своей команды, а уже под занавес тайма защитник Габриэль, забив головой с углового, довел счет до разгромного - 3:0.

В начале второго тайма "Спортингу" удалось забить - сделал это Инасиу с подачи Тринкау. На 65-й минуте Бакайо Сака с пенальти забил 4 гол для своей команды, а точку в матче поставил Леандро Троссард, забив 5 гол с паса Микеля Мерино.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте вместо Риккардо Калафиори. За 13 минут украинец не отметился результативными действиями. На счету футболиста 8 касаний к мячу, 7 точных передач с 8 (88%) и 1 потеря мяча. Зинченко получил оценку в 6,1 балла. 

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в параллельном матче сошлись английский "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, который не выигрывает уже 5 матчей подряд, и нидерландский "Фейеноорд".

"МанСити" благодаря голу с пенальти на 44-й минуте вышел вперед - наказание исполнил Эрлинг Холанд. На 50 - й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество своей команды, а еще за 3 минуты Холанд довел счет до разгромного-3:0. Занавес поединка стал настоящей катастрофой для"МанСити".

Сначала Анис Муса забил первый гол для своей команды на 75-й минуте, через 7 минут Сантьяго Хименес сократил отставание, а на 89 - й минуте "Фейеноорд" сравнял счет-гол на счету Давида Ганцко. 

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"Манчестер Сити" не побеждает уже в 6 матчах подряд, что уже стало антирекордом для Пепа Гвардиолы. Последний раз" горожане "побеждали в конце октября, обыграв" Саутгемптон " - 1:0. Во время поединка режиссеры трансляции зафиксировали Гвардиолу с поцарапанным лицом.

Да, я сделал это своим пальцем, ногтем. Я хочу причинить себе боль, да

Еще в одном матче встретились леверкузенский "Байер" и австрийский "Зальцбург", выбивший из Лиги чемпионов киевское "Динамо". К 30 - й минуте "Байер" вел уже в счете-3:0. На 8-й минуте Флориан Виртц забил с пенальти, за 3 минуты Алехандро Гримальдо удвоил преимущество, а на 30-й минуте Виртц оформил дубль. На 61-й минуте Патрик Шик забил 4 гол, а еще через 10 - ть минут Алейкс Гарсиа установил окончательный счет-5:0.

На 73 - й минуте вместо Шика вышел украинец Артем Степанов, который стал самым молодым украинцем (17 лет, 3 месяца), дебютировавшим в ЛЧ-превзошел рекорд Дмитрия Чигринского (18 лет, 1 месяц). За время пребывания на поле 17-летний нападающий дважды дотронулся до мяча, сделал 2 точные передачи из 2 (100%) и один раз сфолил.

Игру Степанова оценили два статистических портала: WhoScored - в 6,0, Sofascore-в 6,5.уроженец Луцка является воспитанником академии донецкого Шахтера. Летом 2022-го перешел в Байера, где стал играть за команду U-17. в январе этого года подписал контракт с клубом, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2027 года.

Они будут помнить эту игру в будущем. Сегодня они получили свой шанс, и важно дать им хорошее чувство, когда они впервые выходят на поле

- - прокомментировал дебют Степанова и Оньеки главный тренер Хаби Алонсо.
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Еще в одном матче вторника сошлись каталонская "Барселона" и французский "Брест".

"Барселоне" удалось забить уже на 10-й минуте поединка - пенальти реализовал Роберт Левандовски. На 66-й минуте Дани Ольмо удвоил преимущество "каталонцев", а в конце матча Левандовски оформил дубль, забив 100 и 101-й гол в Лиге Чемпионов.

Польский форвард вышел на 3 место лучших бомбардиров ЛЧ. Впереди только Лионель Месси - 129 голов и Криштиану Роналду-140 голов.

Я очень доволен, никогда не верил, что достигну таких показателей в Лиге чемпионов. Сейчас я нахожусь в компании с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Наша цель-побеждать в каждой игре. Моментами мы играли слишком медленно, но благодаря терпению удалось забить

- сказал после матча Левандовски. 
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Павел Башинский

Павел Башинский

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