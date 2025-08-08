15-річний форвард "Руху" встановив рекорд УПЛ у матчі з "Динамо"
Київ • УНН
Олег Дзюринець з "Руху" дебютував в УПЛ у віці 15 років та 17 днів, ставши наймолодшим гравцем в історії ліги. Його команда програла "Динамо" з рахунком 1:5.
Форвард "Руху" Олег Дзюринець у програшному матчі проти київського "Динамо" для своєї команди, встановив унікальне досягнення в історії Української Прем’єр-ліги - дебютував у віці 15 років та 17 днів, що зробило його наймолодшим дебютантом в історії чемпіонатів України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 8 серпня, у рамках другого туру УПЛ до львівського "Руху" завітало київське "Динамо". Поєдинок розпочався з хвилини мовчання у пам’ять про нападника "Зорі" Володимира Білоцерковця, який помер у 25-річному віці.
Також перший символічний удар по м’ячу в матчі виконав Юрій Кунда – голкіпер ДЮСШ "Рух", який зараз мужньо бореться з лейкемією.
Рахунок у матчі було відкрито вже на 21-й хвилині: капітан "Динамо" Віталій Буяльський виконав подачу з кутового, де з другої спроби захисник киян Тарас Михавко відправив м’яч у ворота - 1:0.
У дебюті другого тайму "Динамо" подвоїло рахунок: Костянтин Вівчаренко прострілив з флангу, і м’яч у власні ворота "зрізав" Віталій Холод - 2:0.
На 65-й хвилині "Динамо", після помилки голкіпера "Руху" Юрія-Володимира Герети, який у власному воротарському майданчику віддав на захисника киян Вівчаренка, Буяльський забив третій гол для своєї команди.
На 77-й хвилині, Володимир Бражко, який вийшов на заміну, віддав у хід Едуардо Герреро, який пробіг флангом, та віддав на "11 метрів" Максиму Брагару, який пробив у пусті ворота - 4:0.
Вже за три хвилини Брагару асистував Олександру Яцику, який забив п’ятий гол "Динамо" та свій перший гол за киян у новому сезоні.
На 88-й хвилині "Рух" забив гол престижу: після серії ударів Едсон Фернандо навісив на Бубакара Фаала, який головою переправив м’яч у ворота - 5:1.
Проте, у цьому матчі стався історичний момент: замість захисника Юрія Копини на поле з’явився нападник Олег Дзюринець 2010 року народження, чим побив віковий рекорд УПЛ.
Дебют хлопця відбувся у віці 15 років та 17 днів.
Попередній рекорд належав Кирилу Дігтярю, який дебютував за "Металіст" у грі з "СК Дніпро" у віці 15 років 159 днів.
Наймолодші дебютанти в історії УПЛ:
- Олег Дзюринець – 15 років та 17 днів (8 серпня 2025 року);
- Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року за “Металіст”);
- Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року за “Таврію”);
- Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року за “Волинь”);
- Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 за “Таврію”).
Нагадаємо
Київське "Динамо" з поразки розпочало виступи у третьому раунді кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У першому матчі чемпіони України мінімально поступилися кіпрському "Пафосу".