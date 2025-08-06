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Помер 25-річний вінґер луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець помер у віці 25 років. Футболіст востаннє грав 25 травня у матчі сезону 2024/25.

Помер 25-річний вінґер луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець

Причини та обставини смерті футболіста не повідомляються. Відомо, що Володимир Білоцерковець повернувся до "Зорі" на початку 2025 року, минулого сезону він декілька місяців провів у складі "Інгульця".

Передає УНН із посиланням на FC Zorya Luhansk і Тribuna.

Деталі

Помер футболіст Володимир Білоцерковець. Він грав на позиції півзахисника у складі луганської "Зорі". Спортсмену було 25 років. 

Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину.

- повідомив футбольний клуб "Зоря" Луганськ. 

Востаннє Білоцерковець грав 25 травня, у матчі сезону-2024/25 - це був поєдинок Карпатами (3:1). На матч стартового туру нового сезону УПЛ "Зорі" проти "ЛНЗ" футболіст не потрапив.  

Довідково

Володимир Білоцерковець повернувся до "Зорі" на початку 2025 року. Тribuna нагадує, що у першій половині сезону2024/2025 спортсмен був у складі "Інгулця". За команду Кривого Рогу він сумарно провів 27 матчів.  

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