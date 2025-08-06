Умер 25-летний вингер луганской "Зари" Владимир Белоцерковец
Киев • УНН
Полузащитник луганской "Зари" Владимир Белоцерковец умер в возрасте 25 лет. Футболист в последний раз играл 25 мая в матче сезона 2024/25.
Причины и обстоятельства смерти футболиста не сообщаются. Известно, что Владимир Белоцерковец вернулся в "Зарю" в начале 2025 года, в прошлом сезоне он несколько месяцев провел в составе "Ингульца".
Передает УНН со ссылкой на FC Zorya Luhansk и Тribuna.
Детали
Умер футболист Владимир Белоцерковец. Он играл на позиции полузащитника в составе луганской "Зари". Спортсмену было 25 лет.
Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека.
В последний раз Белоцерковец играл 25 мая, в матче сезона-2024/25 - это был поединок с "Карпатами" (3:1). На матч стартового тура нового сезона УПЛ "Зари" против "ЛНЗ" футболист не попал.
Справка
Владимир Белоцерковец вернулся в "Зарю" в начале 2025 года. Тribuna напоминает, что в первой половине сезона 2024/2025 спортсмен был в составе "Ингульца". За команду Кривого Рога он суммарно провел 27 матчей.
Напомним
10 июля умер Степан Юрчишин, известный футболист и тренер, установивший рекорд в советском футболе, забив 42 гола в 42 матчах.
В июле в ДТП погиб вингер "Ливерпуля" Диогу Жота.