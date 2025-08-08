15-летний форвард "Руха" установил рекорд УПЛ в матче с "Динамо"

Нападающий "Руха" Олег Дзюринец в проигранном матче против киевского "Динамо" для своей команды установил уникальное достижение в истории Украинской Премьер-лиги - дебютировал в возрасте 15 лет и 17 дней, что сделало его самым молодым дебютантом в истории чемпионатов Украины, передает УНН.

Сегодня, 8 августа, в рамках второго тура УПЛ к львовскому "Руху" приехало киевское "Динамо". Поединок начался с минуты молчания в память о нападающем "Зари" Владимире Белоцерковце, который умер в 25-летнем возрасте.

Также первый символический удар по мячу в матче исполнил Юрий Кунда – голкипер ДЮСШ "Рух", который сейчас мужественно борется с лейкемией.

Счет в матче был открыт уже на 21-й минуте: капитан "Динамо" Виталий Буяльский выполнил подачу с углового, где со второй попытки защитник киевлян Тарас Михавко отправил мяч в ворота - 1:0.

В дебюте второго тайма "Динамо" удвоило счет: Константин Вивчаренко прострелил с фланга, и мяч в собственные ворота "срезал" Виталий Холод - 2:0.

На 65-й минуте "Динамо", после ошибки голкипера "Руха" Юрия-Владимира Гереты, который в собственном вратарском майданчике отдал на защитника киевлян Вивчаренко, Буяльский забил третий гол для своей команды.

На 77-й минуте, Владимир Бражко, вышедший на замену, отдал в ход Эдуардо Герреро, который пробежал флангом, и отдал на "11 метров" Максиму Брагару, который пробил в пустые ворота - 4:0.

Уже через три минуты Брагару ассистировал Александру Яцику, который забил пятый гол "Динамо" и свой первый гол за киевлян в новом сезоне.

На 88-й минуте "Рух" забил гол престижа: после серии ударов Эдсон Фернандо навесил на Бубакара Фаала, который головой переправил мяч в ворота - 5:1.

Однако, в этом матче произошел исторический момент: вместо защитника Юрия Копины на поле появился нападающий Олег Дзюринец 2010 года рождения, чем побил возрастной рекорд УПЛ.

Дебют парня состоялся в возрасте 15 лет и 17 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Дигтярю, который дебютировал за "Металлист" в игре с "СК Днепр" в возрасте 15 лет 159 дней.

Самые молодые дебютанты в истории УПЛ:

Олег Дзюринец – 15 лет и 17 дней (8 августа 2025 года);

Кирилл Дигтярь – 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года за “Металлист”);

Юрий Фенин – 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года за “Таврию”);

Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года за “Волынь”);

Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (12 мая 1995 за “Таврию”).

