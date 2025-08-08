15-летний форвард "Руха" установил рекорд УПЛ в матче с "Динамо"

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 18387 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 77936 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 87136 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 53147 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 108163 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 65479 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 48536 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36380 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 93614 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25778 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
60%
754мм
Популярные новости
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 115412 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 65509 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину16:08 • 13116 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo17:02 • 4172 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto17:21 • 10605 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo14:38 • 77958 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 65761 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 87150 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 115726 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 93622 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Сирил Рамафоса
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Молдова
Китай
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 115726 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 162437 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 176960 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 182610 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 171294 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Forbes
Ми-8

15-летний форвард "Руха" установил рекорд УПЛ в матче с "Динамо"

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Олег Дзюринец из "Руха" дебютировал в УПЛ в возрасте 15 лет и 17 дней, став самым молодым игроком в истории лиги. Его команда проиграла "Динамо" со счетом 1:5.

15-летний форвард "Руха" установил рекорд УПЛ в матче с "Динамо"

Нападающий "Руха" Олег Дзюринец в проигранном матче против киевского "Динамо" для своей команды установил уникальное достижение в истории Украинской Премьер-лиги - дебютировал в возрасте 15 лет и 17 дней, что сделало его самым молодым дебютантом в истории чемпионатов Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня, 8 августа, в рамках второго тура УПЛ к львовскому "Руху" приехало киевское "Динамо". Поединок начался с минуты молчания в память о нападающем "Зари" Владимире Белоцерковце, который умер в 25-летнем возрасте.

Умер 25-летний вингер луганской "Зари" Владимир Белоцерковец06.08.25, 13:59 • 2773 просмотра

Также первый символический удар по мячу в матче исполнил Юрий Кунда – голкипер ДЮСШ "Рух", который сейчас мужественно борется с лейкемией.

Счет в матче был открыт уже на 21-й минуте: капитан "Динамо" Виталий Буяльский выполнил подачу с углового, где со второй попытки защитник киевлян Тарас Михавко отправил мяч в ворота - 1:0.

В дебюте второго тайма "Динамо" удвоило счет: Константин Вивчаренко прострелил с фланга, и мяч в собственные ворота "срезал" Виталий Холод - 2:0.

На 65-й минуте "Динамо", после ошибки голкипера "Руха" Юрия-Владимира Гереты, который в собственном вратарском майданчике отдал на защитника киевлян Вивчаренко, Буяльский забил третий гол для своей команды.

На 77-й минуте, Владимир Бражко, вышедший на замену, отдал в ход Эдуардо Герреро, который пробежал флангом, и отдал на "11 метров" Максиму Брагару, который пробил в пустые ворота - 4:0.

Уже через три минуты Брагару ассистировал Александру Яцику, который забил пятый гол "Динамо" и свой первый гол за киевлян в новом сезоне.

На 88-й минуте "Рух" забил гол престижа: после серии ударов Эдсон Фернандо навесил на Бубакара Фаала, который головой переправил мяч в ворота - 5:1.

Однако, в этом матче произошел исторический момент: вместо защитника Юрия Копины на поле появился нападающий Олег Дзюринец 2010 года рождения, чем побил возрастной рекорд УПЛ.

Дебют парня состоялся в возрасте 15 лет и 17 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Дигтярю, который дебютировал за "Металлист" в игре с "СК Днепр" в возрасте 15 лет 159 дней.

Самые молодые дебютанты в истории УПЛ:

  • Олег Дзюринец – 15 лет и 17 дней (8 августа 2025 года);
    • Кирилл Дигтярь – 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года за “Металлист”);
      • Юрий Фенин – 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года за “Таврию”);
        • Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года за “Волынь”);
          • Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (12 мая 1995 за “Таврию”).

            Напомним

            Киевское "Динамо" с поражения начало выступления в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона 2025/26. В первом матче чемпионы Украины минимально уступили кипрскому "Пафосу".

            Павел Башинский

            спорт
            Премьер-лига Украины
            Лига чемпионов УЕФА
            ФК «Динамо» Киев
            Украина