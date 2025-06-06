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Італійська “Рома” оголосила про призначення Гасперіні новим тренером: Довбику приготуватися на вихід?

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Джан П'єро Гасперіні став новим тренером "Роми". За інформацією ЗМІ, український форвард Артем Довбик не входить у плани Гасперіні, клуб розглядає продаж гравця для зниження витрат.

Італійська “Рома” оголосила про призначення Гасперіні новим тренером: Довбику приготуватися на вихід?

Римська "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик, оголосила про призначення екстренера "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні новим головним тренером клубу. За інформацією ЗМІ, Гасперіні не розраховує на Довбика. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

"Рома" оголошує про призначення Джан П'єро Гасперіні новим головним тренером клубу. Кар'єру Гасперіні визначають креативна тактика, відданість наполегливій праці та винятковий розвиток гравців. Як власники, так і Клаудіо Раньєрі вважають, що Гасперіні - саме та людина, яка підходить для цієї місії. Ласкаво просимо до клубу, Містер 

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Клаудіо Раньєрі очолив "Рому" в листопаді минулого року. На той час "Рома" перебувала у кризі та йшла лише на 12 місці в чемпіонаті. Угода Раньєрі з "Ромою" була розрахована до кінця сезону-2024/25. У ній передбачалося, що далі Клаудіо перейде на посаду головного виконавчого директора, де він буде радником власника з усіх спортивних питань у клубі, а також допомагатиме з пошуком нового головного тренера.

Нинішній чемпіонат "Рома" завершила на 5 місці, поступившись лише одним очком "Ювентусу", яке б дало можливість зіграти в Лізі чемпіонів.

Останні 9 років Гасперіні тренував італійську "Аталанту", з якою у сезоні 2023/2024 здобув трофей Ліги Європи, у фіналі обігравши німецький "Байер 04". В нинішній кампанії "Аталанта" завоювала бронзові медалі Серії А. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що контракт "Роми" з Гасперіні розрахований на 3 роки.

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Журналіст La Gazzetta dello Sport Андреа Пульєзе напередодні заявляв, що український форвард "Роми" Артем Довбик не входить у плани Гасперіні.

Фрідкіни пояснили бюджетну ситуацію Гасперіні, і ситуація, яку вони розглядають, така: зниження витрат на робочу силу та дефіцит бюджету. Це означає: продати багатьох чи прибрати високі зарплати. Гасперіні не хоче Паредеса, Пеллегріні та Довбика. З Паредесом легше розстатися, а з трансферу українця треба зібрати щонайменше 30 млн євро 

- заявив журналіст.

Нагадаємо

Головний тренер міланського "Інтеру" Сімоне Індзагі залишає посаду головного тренера команди. Італієць може очолити аравійський "Аль-Хіляль", а основними кандидатами на посаду коуча "нерадзуррі" є Сеск Фабрегас та Роберто де Дзербі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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