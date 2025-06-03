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Сімоне Індзагі залишає міланський “Інтер”: деталі

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Тренер Сімоне Індзагі йде з міланського "Інтера" та може очолити "Аль-Хіляль". Головні кандидати на заміну - Сеск Фабрегас та Роберто де Дзербі.

Сімоне Індзагі залишає міланський “Інтер”: деталі

Головний тренер міланського "Інтеру" Сімоне Індзагі залишає посаду головного тренера команди. Італієць може очолити аравійський "Аль-Хіляль", а основними кандидатами на посаду коуча "нерадзуррі" є Сеск Фабрегас та Роберто де Дзербі. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Деталі

Клуб і Сімоне Індзагі розлучаються. Таке рішення було прийнято на зустрічі, що відбулася кілька хвилин тому. Вболівальники, гравці, дирекція та співробітники клубу запам'ятають період роботи Індзагі в "Інтері" як час великої пристрасті, професіоналізму та відданості справі 

- йдеться в заяві клубу.

Президент клубу Джузеппе Маротта подякував Індзагі за його "наполегливу працю, пристрасть, а також щирість під час сьогоднішньої зустрічі, в результаті якої було прийнято спільне рішення розійтися".

Доповнення

Сімоне Індзагі очолив "Інтер" у 2021 році, куди перейшов з римського "Лаціо". За час перебування в "Інтері", коуч виграв Серію А, два титули Кубка Італії та три Суперкубки Італії, а також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів01.06.25, 00:33 • 3694 перегляди

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Індзагі може очолити аравійський "Аль-Хіляль" терміном на два роки, а його заробітня плата становитиме 26 млн євро в рік.

Також Романо повідомляє, що основними кандидатами на посаду головного тренера "Інтера" є тренер італійського "Комо" Сеск Фабрегас та французького "Марселя" Роберто де Дзербі, який свого часу очолював донецький "Шахтар".

Переговори розпочнуться сьогодні, "Інтеру" також пропонують інших менеджерів, але два основні варіанти залишаються зрозумілими

- написав Романо.

Нагадаємо

Колишній наставник "Олександрії" Руслан Ротань очолив житомирське "Полісся". Контракт із клубом розрахований до 2028 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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