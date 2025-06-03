Сімоне Индзаги покидает миланский “Интер”: детали

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 138134 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 131694 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 220544 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 116810 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 221953 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 137339 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 140817 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 127653 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 236312 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 170411 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
66%
747мм
Популярные новости

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 110282 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

3 июня, 11:09 • 94923 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 102411 просмотра

Спецоперация "Паутина": Генштаб подтвердил потерю оккупантами 41 самолета

13:20 • 22055 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 41892 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 42977 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 103757 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 138136 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 220545 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 197304 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 20368 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 103757 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 111064 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 116595 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 102004 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Сімоне Индзаги покидает миланский “Интер”: детали

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Тренер Симоне Индзаги уходит из миланского "Интера" и может возглавить "Аль-Хиляль". Главные кандидаты на замену - Сеск Фабрегас и Роберто де Дзерби.

Сімоне Индзаги покидает миланский “Интер”: детали

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги покидает пост главного тренера команды. Итальянец может возглавить аравийский "Аль-Хиляль", а основными кандидатами на должность коуча "нерадзурри" являются Сеск Фабрегас и Роберто де Дзерби. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

Клуб и Симоне Индзаги расстаются. Такое решение было принято на встрече, состоявшейся несколько минут назад. Болельщики, игроки, дирекция и сотрудники клуба запомнят период работы Индзаги в "Интере" как время большой страсти, профессионализма и преданности делу 

- говорится в заявлении клуба.

Президент клуба Джузеппе Маротта поблагодарил Индзаги за его "упорный труд, страсть, а также искренность во время сегодняшней встречи, в результате которой было принято совместное решение разойтись".

Дополнение

Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году, куда перешел из римского "Лацио". За время пребывания в "Интере", коуч выиграл Серию А, два титула Кубка Италии и три Суперкубка Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.25, 00:33 • 3694 просмотра

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Индзаги может возглавить аравийский "Аль-Хиляль" сроком на два года, а его заработная плата составит 26 млн евро в год.

Также Романо сообщает, что основными кандидатами на должность главного тренера "Интера" являются тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас и французского "Марселя" Роберто де Дзерби, который в свое время возглавлял донецкий "Шахтер".

Переговоры начнутся сегодня, "Интеру" также предлагают других менеджеров, но два основных варианта остаются понятными

- написал Романо.

Напомним

Бывший наставник "Александрии" Руслан Ротань возглавил житомирское "Полесье". Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

спортНовости Мира
ФК «Шахтёр» Донецк
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9