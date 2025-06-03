Сімоне Индзаги покидает миланский “Интер”: детали

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги покидает пост главного тренера команды. Итальянец может возглавить аравийский "Аль-Хиляль", а основными кандидатами на должность коуча "нерадзурри" являются Сеск Фабрегас и Роберто де Дзерби. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

Клуб и Симоне Индзаги расстаются. Такое решение было принято на встрече, состоявшейся несколько минут назад. Болельщики, игроки, дирекция и сотрудники клуба запомнят период работы Индзаги в "Интере" как время большой страсти, профессионализма и преданности делу - говорится в заявлении клуба.

Президент клуба Джузеппе Маротта поблагодарил Индзаги за его "упорный труд, страсть, а также искренность во время сегодняшней встречи, в результате которой было принято совместное решение разойтись".

Дополнение

Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году, куда перешел из римского "Лацио". За время пребывания в "Интере", коуч выиграл Серию А, два титула Кубка Италии и три Суперкубка Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Индзаги может возглавить аравийский "Аль-Хиляль" сроком на два года, а его заработная плата составит 26 млн евро в год.

Также Романо сообщает, что основными кандидатами на должность главного тренера "Интера" являются тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас и французского "Марселя" Роберто де Дзерби, который в свое время возглавлял донецкий "Шахтер".

Переговоры начнутся сегодня, "Интеру" также предлагают других менеджеров, но два основных варианта остаются понятными - написал Романо.

Напомним

Бывший наставник "Александрии" Руслан Ротань возглавил житомирское "Полесье". Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.