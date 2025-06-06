Итальянская “Рома” объявила о назначении Гасперини новым тренером: Довбику приготовиться на выход?

Римская "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, объявила о назначении экстреннера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером клуба. По информации СМИ, Гасперини не рассчитывает на Довбика. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

"Рома" объявляет о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером клуба. Карьеру Гасперини определяют креативная тактика, преданность упорному труду и исключительное развитие игроков. Как владельцы, так и Клаудио Раньери считают, что Гасперини - именно тот человек, который подходит для этой миссии. Добро пожаловать в клуб, Мистер - говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Клаудио Раньери возглавил "Рому" в ноябре прошлого года. В то время "Рома" находилась в кризисе и шла лишь на 12 месте в чемпионате. Соглашение Раньери с "Ромой" было рассчитано до конца сезона-2024/25. В ней предполагалось, что дальше Клаудио перейдет на должность главного исполнительного директора, где он будет советником владельца по всем спортивным вопросам в клубе, а также помогать с поиском нового главного тренера.

Нынешний чемпионат "Рома" завершила на 5 месте, уступив лишь одним очком "Ювентусу", которое бы дало возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Последние 9 лет Гасперини тренировал итальянскую "Аталанту", с которой в сезоне 2023/2024 завоевал трофей Лиги Европы, в финале обыграв немецкий "Байер 04". В нынешней кампании "Аталанта" завоевала бронзовые медали Серии А. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что контракт "Ромы" с Гасперини рассчитан на 3 года.

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Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе накануне заявлял, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не входит в планы Гасперини.

Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение затрат на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты. Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца надо собрать не менее 30 млн евро - заявил журналист.

Напомним

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги покидает должность главного тренера команды. Итальянец может возглавить аравийский "Аль-Хиляль", а основными кандидатами на должность коуча "нерадзурри" являются Сеск Фабрегас и Роберто де Дзерби.