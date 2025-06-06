Итальянская “Рома” объявила о назначении Гасперини новым тренером: Довбику приготовиться на выход?
Киев • УНН
Джан Пьеро Гасперини стал новым тренером "Ромы". По информации СМИ, украинский форвард Артем Довбик не входит в планы Гасперини, клуб рассматривает продажу игрока для снижения затрат.
Римская "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, объявила о назначении экстреннера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером клуба. По информации СМИ, Гасперини не рассчитывает на Довбика. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
"Рома" объявляет о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером клуба. Карьеру Гасперини определяют креативная тактика, преданность упорному труду и исключительное развитие игроков. Как владельцы, так и Клаудио Раньери считают, что Гасперини - именно тот человек, который подходит для этой миссии. Добро пожаловать в клуб, Мистер
Дополнение
Клаудио Раньери возглавил "Рому" в ноябре прошлого года. В то время "Рома" находилась в кризисе и шла лишь на 12 месте в чемпионате. Соглашение Раньери с "Ромой" было рассчитано до конца сезона-2024/25. В ней предполагалось, что дальше Клаудио перейдет на должность главного исполнительного директора, где он будет советником владельца по всем спортивным вопросам в клубе, а также помогать с поиском нового главного тренера.
Нынешний чемпионат "Рома" завершила на 5 месте, уступив лишь одним очком "Ювентусу", которое бы дало возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Последние 9 лет Гасперини тренировал итальянскую "Аталанту", с которой в сезоне 2023/2024 завоевал трофей Лиги Европы, в финале обыграв немецкий "Байер 04". В нынешней кампании "Аталанта" завоевала бронзовые медали Серии А. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что контракт "Ромы" с Гасперини рассчитан на 3 года.
"Тоттенхэм" победил "МЮ" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы 2024/2522.05.25, 00:00 • 3236 просмотров
Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе накануне заявлял, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не входит в планы Гасперини.
Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение затрат на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты. Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца надо собрать не менее 30 млн евро
Напомним
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги покидает должность главного тренера команды. Итальянец может возглавить аравийский "Аль-Хиляль", а основными кандидатами на должность коуча "нерадзурри" являются Сеск Фабрегас и Роберто де Дзерби.