Має українське коріння: Хіменес із "Мілана" вийшов на матч із прізвищем матері Золотарчук
Київ • УНН
Форвард "Мілана" Сантьяго Хіменес у матчі з «Болоньєю» вийшов на поле з прізвищем матері Золотарчук на честь Дня матері. Його дідусь мав українське коріння.
Гравець футбольного клубу "Мілан", форвард Сантьяго Хіменес оформив дубль у матчі Серії А проти "Болоньї". Таким чином він став центральною фігурою матчу, який завершився з рахунком 3:1. Але не менш цікавим є те, що гравець вийшов на поле у футболці з дівочим прізвищем матері - "Золотарчук". Про це повідомляє преслужба клубу, передає УНН.
Деталі
На честь Дня матері гравці "Мілана" у матчі проти "Болоньї" носитимуть імена своїх матерів на футболках. Сантьяго Хіменес вийде на поле з написом "Золотарчук" на спині, прізвищем його матері, яка має українське походження
Футболіст відзначився у 73-й і 90+2-й хвилинах. Вболівальники почали скандували його прізвище.
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Прізвище "Золотарчук" належало дідові Сантьяго по материнській лінії, який помер у 2023 році. Він мав українське коріння, але точно не було відомо, звідки саме родом був Хосе Золотарчук.
Сантьяго Хіменес народився в Аргентині, виріс у Мексиці, має громадянство Італії. У "Мілані" він грає за номером 7 – під цим номером свого часу грав і Андрій Шевченко.
Зараз на рахунку у Хіменеса 5 голів у 13 матчах Серії А. Наступний матч "Мілана" і "Болоньї" запланований на 14 травня, у фіналі Кубку Італії.
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