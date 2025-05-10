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Имеет украинские корни: Хименес из "Милана" вышел на матч с фамилией матери Золотарчук

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Форвард "Милана" Сантьяго Хименес в матче с «Болоньей» вышел на поле с фамилией матери Золотарчук в честь Дня матери. Его дедушка имел украинские корни.

Имеет украинские корни: Хименес из "Милана" вышел на матч с фамилией матери Золотарчук

Игрок футбольного клуба "Милан", форвард Сантьяго Хименес оформил дубль в матче Серии А против "Болоньи". Таким образом, он стал центральной фигурой матча, который завершился со счетом 3:1. Но не менее интересно то, что игрок вышел на поле в футболке с девичьей фамилией матери - "Золотарчук". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Детали

В честь Дня матери игроки "Милана" в матче против "Болоньи" будут носить имена своих матерей на футболках. Сантьяго Хименес выйдет на поле с надписью "Золотарчук" на спине, фамилией его матери, имеющей украинское происхождение 

– говорится в сообщении.

Футболист отличился на 73-й и 90+2-й минутах. Болельщики начали скандировать его фамилию.

Дополнительно

Фамилия "Золотарчук" принадлежала деду Сантьяго по материнской линии, который умер в 2023 году. Он имел украинские корни, но точно не было известно, откуда именно родом был Хосе Золотарчук.

Сантьяго Хименес родился в Аргентине, вырос в Мексике, имеет гражданство Италии. В "Милане" он играет под номером 7 – под этим номером в свое время играл и Андрей Шевченко.

Сейчас на счету у Хименеса 5 голов в 13 матчах Серии А. Следующий матч "Милана" и "Болоньи" запланирован на 14 мая, в финале Кубка Италии.

Напомним

В полуфинале Лиги чемпионов "Интер" одолел "Барселону" со счетом 3:3 в первом матче и 3:2 во втором. Команда Симоне Индзаги сыграет в финале против победителя пары "ПСЖ-Арсенал".

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