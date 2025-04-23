Суперкубок України з футболу вчетверте поспіль не відбудеться: проти виступають клуби УПЛ
Київ • УНН
Клуби УПЛ погодились не проводити матч за Суперкубок України. Базовою датою 1-го туру сезону 2025/26 визначено 2 серпня, остаточне рішення прийме Виконком УАФ.
Клуби Української прем’єр-ліги погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою 1-го туру сезону 2025/26. Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає УНН.
Вчора у форматі відеоконференції відбулося засідання Учасників УПЛ стосовно плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26. Представникам клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проект плану-календаря, розроблений робочою групою. Учасники відеоконференції погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою 1-го туру сезону 2025/26
Клуби УПЛ отримали час для фінального погодження плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26. Остаточно його буде затверджено на засіданні Виконкому УАФ.
В УПЛ також нагадали, що в сезоні 2025/26 чотирьох представників України в єврокубках очікують виступи у ранніх стадіях розіграшу — ще до старту Чемпіонату УПЛ.
Ліга Чемпіонів - чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня);
Ліга Європи - володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня);
Ліга Конференцій - друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).
Раніше УНН повідомляв, що перемога "Олімпіакосу" в чемпіонаті Греції, за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, позбавила Україну прямого місця групового раунду Ліги чемпіонів.
Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів? 14.04.25, 15:01 • 6633 перегляди
Доповнення
Суперкубок України з футболу - одноматчевий турнір, у якому грають чемпіон та володар Кубка України попереднього сезону. Якщо Кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в Суперкубку грають чемпіон та фіналіст Кубку України.
Востаннє матч за Суперкубок було проведено у вересні 2021 року. Тоді донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над київським "Динамо" - 3:0 на НСК "Олімпійський" в Києві.
У 2022 та 2023 роках проведення матчу за Суперкубок було скасовано через вторгнення росії в Україну.
У 2024 році проведення матчу за Суперкубок було скасовано насиченим календарем змагань влітку. Зокрема, національна збірна Україна грала у фінальній частині чемпіонату Європи, а команда U23 — вперше взяла участь у Олімпіаді в Парижі.
Рішення було прийнято у зв’язку із тим, що влітку цього року багато фінальних турнірів: Євро-2024, чемпіонат Європи Ю-19, Олімпіада. Чи можна було перенести матч на інший час? Клуби повинні приймати рішення, грати матч за Суперкубок чи ні
Нагадаємо
Вже сьогодні, 23 квітня, визначаться фіналісти Кубку України. В першому півфінальному матчі у Львові зіграють першолігова "Буковина" та київське "Динамо". Після першого поєдинку одразу розпочнеться другий матч Кубку, в якому житомирське "Полісся" вдома протистоятиме донецькому "Шахтарю".