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Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів?

Київ • УНН

 • 6242 перегляди

Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.

Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів?

Грецький "Олімпіакос", за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, завдяки перемозі над "АЕКом" здобув дострокове чемпіонство.

Проте тріумф грецького клубу позбавив Україну прямого місця групового раунду Ліги чемпіонів, пише УНН.

Деталі

Вчора, 13 квітня, "Олімпіакос" зустрівся в рамках 3-го туру Чемпіонської групи проти "АЕКа". Поєдинок завершився мінімальною перемогою "Олімпіакоса" (1:0), що дозволила команді достроково оформити чемпіонство, а загалом здобути вже 48-й титул на національному рівні.

Роман Яремчук провів на полі одну хвилину, вийшовши на заміну на 90-й хвилині, та встиг отримати жовту картку. "Олімпіакос" у таблиці чемпіонату Греції посідає 1-е місце з 66 очками після 29 ігор. Другим йде "Панатінаїкос", у якого 56 пунктів. До фінішу кампанії теоретично він зможе набрати максимум 65 балів.

Для Яремчука це перший трофей, який він виграв після переходу в грецьку команду влітку 2024-го. Роман став вже четвертим українцем, якому вдалося виграти чемпіонат Греції.

Раніше золоті медалі здобували Дмитро Чигринський в складі "АЕКа" (2017/18), Євген Шахов та Євген Хачеріді в складі "ПАОКа" (2018/19).

В цьому сезоні український нападник провів 20 матчів за "Олімпіакос", в яких забив 3 голи, та віддав одну гольову передачу. Сам Яремчук відреагував на перемогу в Instagram, написавши, що "трофей чемпіона повертається додому до Пірея".

Проте цей трофей "вдарив" по українському футболу.

Справа в тому, що тріумф "Олімпіакоса" позбавив Україну всіх теоретичних шансів на пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів майбутнього сезону 2025/2026.

Вперше з сезону-2008/2009 жоден український клуб гарантовано не зіграє в основі чемпіонського євротурніру. До 13 квітня донецький "Шахтар" залишався єдиним клубом, який мав шанси на прямий вихід до загального етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону. Щоб напряму потрапити до загального етапу Ліги чемпіонів, "гірникам" необхідно було одночасно: 

  • виграти УПЛ;
    • щоб переможець Ліги чемпіонів сезону 2024/25 отримав путівку в загальний етап турніру наступного сезону через національний чемпіонат;
      • “Шахтар” повинен був мати найвищий клубний рейтинг УЄФА серед чемпіонів країн, які грають у кваліфікації турніру.

        Оскільки "Олімпіакос" має вищий клубний рейтинг УЄФА, ніж "Шахтар", а чемпіон Греції немає прямої путівки до загального етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону, українська команда втратила шанси на пряму путівку в наступному сезоні.

        Нагадаємо

        Італійська Серія А оголосила форварда збірної України та римської "Роми" Артема Довбика гравцем місяця ліги у березні. На рахунку українця три голи в чотирьох матчах ліги за "Рому".

        Павло Башинський

        Павло Башинський

        Спорт
        ФК «Шахтар» Донецьк
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