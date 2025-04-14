Нападающий сборной Украины Яремчук завоевал “золото” чемпионата Греции: почему это плохо для украинских клубов?

Греческий "Олимпиакос", за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, благодаря победе над "АЕКом" получил досрочное чемпионство.

Однако триумф греческого клуба лишил Украину прямого места в групповом раунде Лиги чемпионов, пишет УНН.

Детали

Вчера, 13 апреля, "Олимпиакос" встретился в рамках 3-го тура Чемпионской группы против "АЕКа". Поединок завершился минимальной победой "Олимпиакоса" (1:0), что позволило команде досрочно оформить чемпионство, а в целом получить уже 48-й титул на национальном уровне.

Роман Яремчук провел на поле одну минуту, выйдя на замену на 90-й минуте, и успел получить желтую карточку. "Олимпиакос" в таблице чемпионата Греции занимает 1-е место с 66 очками после 29 игр. Вторым идет "Панатинаикос", у которого 56 пунктов. До финиша кампании теоретически он сможет набрать максимум 65 баллов.

Для Яремчука это первый трофей, который он выиграл после перехода в греческую команду летом 2024-го. Роман стал уже четвертым украинцем, которому удалось выиграть чемпионат Греции.

Ранее золотые медали получали Дмитрий Чигринский в составе "АЕКа" (2017/18), Евгений Шахов и Евгений Хачериди в составе "ПАОКа" (2018/19).

В этом сезоне украинский нападающий провел 20 матчей за "Олимпиакос", в которых забил 3 гола, и отдал одну голевую передачу. Сам Яремчук отреагировал на победу в Instagram, написав, что "трофей чемпиона возвращается домой в Пирей".

Однако этот трофей "ударил" по украинскому футболу.

Дело в том, что триумф "Олимпиакоса" лишил Украину всех теоретических шансов на прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов будущего сезона 2025/2026.

Впервые с сезона-2008/2009 ни один украинский клуб гарантированно не сыграет в основе чемпионского евротурнира. До 13 апреля донецкий "Шахтер" оставался единственным клубом, который имел шансы на прямой выход в общий этап Лиги Чемпионов следующего сезона. Чтобы напрямую попасть в общий этап Лиги чемпионов, "горнякам" необходимо было одновременно:

выиграть УПЛ;

чтобы победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25 получил путевку в общий этап турнира следующего сезона через национальный чемпионат;

“Шахтер” должен был иметь самый высокий клубный рейтинг УЕФА среди чемпионов стран, которые играют в квалификации турнира.

Поскольку "Олимпиакос" имеет более высокий клубный рейтинг УЕФА, чем "Шахтер", а чемпион Греции не имеет прямой путевки в общий этап Лиги Чемпионов следующего сезона, украинская команда потеряла шансы на прямую путевку в следующем сезоне.

Напомним

Итальянская Серия А объявила форварда сборной Украины и римской "Ромы" Артема Довбика игроком месяца лиги в марте. На счету украинца три гола в четырех матчах лиги за "Рому".