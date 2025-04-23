Суперкубок Украины по футболу в четвертый раз подряд не состоится: против выступают клубы УПЛ

Клубы Украинской премьер-лиги согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой 1-го тура сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Вчера в формате видеоконференции состоялось заседание Участников УПЛ относительно плана-календаря соревнований Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26. Представителям клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, разработанный рабочей группой. Участники видеоконференции согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой 1-го тура сезона 2025/26

Клубы УПЛ получили время для финального согласования плана-календаря соревнований Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26. Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.

В УПЛ также напомнили, что в сезоне 2025/26 четырех представителей Украины в еврокубках ожидают выступления в ранних стадиях розыгрыша — еще до старта Чемпионата УПЛ.

Лига Чемпионов - чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (22/23 и 29/30 июля);

Лига Европы - обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ стартует в первом квалификационном раунде (10-го и 17 июля);

Лига Конференций - вторая и третья (или третья и четвертая) команды УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (24-го и 31 июля).

Ранее УНН сообщал, что победа "Олимпиакоса" в чемпионате Греции, за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, лишила Украину прямого места группового раунда Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Украины Яремчук завоевал “золото” чемпионата Греции: почему это плохо для украинских клубов?

Суперкубок Украины по футболу - одноматчевый турнир, в котором играют чемпион и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Если Кубок и чемпионат выиграла одна команда, то в Суперкубке играют чемпион и финалист Кубка Украины.

В последний раз матч за Суперкубок был проведен в сентябре 2021 года. Тогда донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над киевским "Динамо" - 3:0 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В 2022 и 2023 годах проведение матча за Суперкубок было отменено из-за вторжения россии в Украину.

В 2024 году проведение матча за Суперкубок было отменено насыщенным календарем соревнований летом. В частности, национальная сборная Украина играла в финальной части чемпионата Европы, а команда U23 — впервые приняла участие в Олимпиаде в Париже.

Решение было принято в связи с тем, что летом этого года много финальных турниров: Евро-2024, чемпионат Европы Ю-19, Олимпиада. Можно ли было перенести матч на другое время? Клубы должны принимать решение, играть матч за Суперкубок или нет