"ПСЖ" бере Забарного: українець переходить до топ-клубу за 67 мільйонів євро
Київ • УНН
22-річний український захисник Ілля Забарний переходить до французького клубу ПСЖ за 67 мільйонів євро. Він підпише 5-річний контракт та прибуде до Парижа до 13 серпня.
Один із найперспективніших захисників Європи, 22-річний Ілля Забарний, невдовзі стане гравцем французького гранда – "Парі Сен-Жермен". Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, клуби досягли усної домовленості, а трансфер оцінюється у 67 мільйонів євро, передає УНН.
Деталі
Український центрбек Ілля Забарний, який нині виступає за англійський "Борнмут", уже найближчими днями змінить клубну прописку. Як повідомляє Фабріціо Романо, гравець прямує до "ПСЖ", де підпише 5-річний контракт.
Очікується, що Забарний прибуде до Парижа до 13 серпня – саме тоді "ПСЖ" зіграє матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема". Ймовірно, саме після проходження медогляду трансфер буде остаточно оформлений.
Довідка
Ілля Забарний приєднався до "Борнмута" у січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
У складі англійського клубу він миттєво став ключовою фігурою в обороні. Наразі його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, складає 42 млн євро.
Сума ж трансферу до Парижа – 67 мільйонів євро – є однією з найдорожчих в історії українського футболу, і свідчить про те, що "ПСЖ" бачить у Забарному не просто підсилення, а основного гравця на роки вперед.
У "Парі Сен-Жермені" Ілля зможе конкурувати за місце у стартовому складі з такими гравцями, як Маркіньйос, Лукас Ернандес та Мілан Шкріньяр.
Участь у Лізі чемпіонів та боротьба за титули відкривають перед українцем нову главу в кар’єрі.
Нагадаємо
