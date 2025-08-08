"Челсі" веде переговори про підписання вінгера "Манчестер Юнайтед" Гарначо

manutd.com

"Челсі" веде переговори з "Манчестер Юнайтед" про підписання аргентинського вінгера Алехандро Гарначо, пише УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

21-річному гравцю було рекомендовано знайти новий клуб, оскільки головний тренер "Юнайтед" Рубен Аморім вважає, що Гарначо хоче нових викликів.

У січні Гарначо був близьким до переходу в "Челсі", і гравець був переконаний, що трансфер буде погоджений.

Угода ще не завершена, але зберігається відчуття, що гравець зрештою опиниться на "Стемфорд Брідж", пише видання.

Протягом літа переговори тривали, але зараз більше уваги до переговорів, хоча угоди про трансфер поки що не досягнуто, зазначає видання.

Гонорар, який "Юнайтед" міг би отримати за Гарначо, який приєднався до клубу з "Атлетіко Мадрид" у 16 років, як зауважується, був би важливим з точки зору прибутку та сталого розвитку.

Але поки що невідомо, наскільки близько "Юнайтед" зможе підібратися до 60 мільйонів фунтів стерлінгів, на які спочатку був запит щодо гравця на початку літа.

Аморім піддався критиці за те, що відразу після поразки від "Тоттенгема" у фіналі Ліги Європи у травні він сказав Гарначо, що йому слід знайти інше місце для гри.

Хоча Гарначо і вирушив у постсезонний тур клубу Азією, він виглядав відстороненим і незадоволеним, пише видання.

Він не був включений до нещодавньої триматчевої поїздки до США, оскільки спочатку йому було сказано відкласти повернення на передсезонну підготовку в надії на укладення угоди.

Коли цього не сталося, Гарначо було наказано тренуватися в різний час із командою Аморіма разом з іншими ізгоями: Тайреллом Маласією, Джейдоном Санчо, Ентоні та Маркусом Решфордом, які згодом перейшли до "Барселони" на правах оренди, пише вижання.

Минулого тижня в Чикаго, відповідаючи на запитання про Гарначо, Аморім сказав: "Видно, що він талановитий, він справді талановитий хлопець. Але іноді щось не виходить".

"Не можна пояснити конкретно, у чому річ, але в мене таке відчуття, що Гарначо явно хоче чогось іншого, з іншим керівництвом. Я можу це зрозуміти. Це не є проблемою. Іноді ти пристосовуєшся до одного хлопця і знаходиш з ним спільну мову, а іноді хочеш отримати новий виклик. У футболі це природно", - сказав він.

