"Челсі" веде переговори про підписання вінгера "Манчестер Юнайтед" Гарначо

07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
7 серпня, 23:06
8 серпня, 02:28
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto02:56 • 10943 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 11048 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 5902 перегляди
Публікації
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 2676 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 19829 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 28631 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
7 серпня, 13:59
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Індія
7 серпня, 11:02
6 серпня, 10:39
6 серпня, 07:07
6 серпня, 05:58
4 серпня, 15:58
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

"Челсі" веде переговори про підписання вінгера "Манчестер Юнайтед" Гарначо

Київ • УНН

 • 250 перегляди

«Челсі» веде переговори з «Манчестер Юнайтед» про підписання 21-річного аргентинського вінгера Алехандро Гарначо. Головний тренер «Юнайтед» Рубен Аморім вважає, що Гарначо шукає нових викликів, і раніше гравець був близький до переходу в «Челсі» у січні.

"Челсі" веде переговори про підписання вінгера "Манчестер Юнайтед" Гарначо
manutd.com

"Челсі" веде переговори з "Манчестер Юнайтед" про підписання аргентинського вінгера Алехандро Гарначо, пише УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

21-річному гравцю було рекомендовано знайти новий клуб, оскільки головний тренер "Юнайтед" Рубен Аморім вважає, що Гарначо хоче нових викликів.

У січні Гарначо був близьким до переходу в "Челсі", і гравець був переконаний, що трансфер буде погоджений.

Угода ще не завершена, але зберігається відчуття, що гравець зрештою опиниться на "Стемфорд Брідж", пише видання.

Протягом літа переговори тривали, але зараз більше уваги до переговорів, хоча угоди про трансфер поки що не досягнуто, зазначає видання.

Гонорар, який "Юнайтед" міг би отримати за Гарначо, який приєднався до клубу з "Атлетіко Мадрид" у 16 років, як зауважується, був би важливим з точки зору прибутку та сталого розвитку.

Але поки що невідомо, наскільки близько "Юнайтед" зможе підібратися до 60 мільйонів фунтів стерлінгів, на які спочатку був запит щодо гравця на початку літа.

Аморім піддався критиці за те, що відразу після поразки від "Тоттенгема" у фіналі Ліги Європи у травні він сказав Гарначо, що йому слід знайти інше місце для гри.

Хоча Гарначо і вирушив у постсезонний тур клубу Азією, він виглядав відстороненим і незадоволеним, пише видання.

Він не був включений до нещодавньої триматчевої поїздки до США, оскільки спочатку йому було сказано відкласти повернення на передсезонну підготовку в надії на укладення угоди.

Коли цього не сталося, Гарначо було наказано тренуватися в різний час із командою Аморіма разом з іншими ізгоями: Тайреллом Маласією, Джейдоном Санчо, Ентоні та Маркусом Решфордом, які згодом перейшли до "Барселони" на правах оренди, пише вижання.

Минулого тижня в Чикаго, відповідаючи на запитання про Гарначо, Аморім сказав: "Видно, що він талановитий, він справді талановитий хлопець. Але іноді щось не виходить". 

"Не можна пояснити конкретно, у чому річ, але в мене таке відчуття, що Гарначо явно хоче чогось іншого, з іншим керівництвом. Я можу це зрозуміти. Це не є проблемою. Іноді ти пристосовуєшся до одного хлопця і знаходиш з ним спільну мову, а іноді хочеш отримати новий виклик. У футболі це природно", - сказав він.

03.06.25, 18:01

Юлія Шрамко

Чикаго