07:40 • 4074 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 20037 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 28813 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 24624 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80673 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 61655 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 121000 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114879 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97099 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147140 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
«Челси» ведет переговоры о подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Гарначо

Киев • УНН

 • 300 просмотра

«Челси» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о подписании 21-летнего аргентинского вингера Алехандро Гарначо. Главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим считает, что Гарначо ищет новых вызовов, и ранее игрок был близок к переходу в «Челси» в январе.

«Челси» ведет переговоры о подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Гарначо
manutd.com

«Челси» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о подписании аргентинского вингера Алехандро Гарначо, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

21-летнему игроку было рекомендовано найти новый клуб, поскольку главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим считает, что Гарначо хочет новых вызовов.

В январе Гарначо был близок к переходу в «Челси», и игрок был убежден, что трансфер будет согласован.

Сделка еще не завершена, но сохраняется ощущение, что игрок в конечном итоге окажется на «Стэмфорд Бридж», пишет издание.

В течение лета переговоры продолжались, но сейчас больше внимания уделяется переговорам, хотя соглашения о трансфере пока не достигнуто, отмечает издание.

Гонорар, который «Юнайтед» мог бы получить за Гарначо, который присоединился к клубу из «Атлетико Мадрид» в 16 лет, как отмечается, был бы важен с точки зрения прибыли и устойчивого развития.

Но пока неизвестно, насколько близко «Юнайтед» сможет подобраться к 60 миллионам фунтов стерлингов, на которые изначально был запрос относительно игрока в начале лета.

Аморим подвергся критике за то, что сразу после поражения от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы в мае он сказал Гарначо, что ему следует найти другое место для игры.

Хотя Гарначо и отправился в постсезонный тур клуба по Азии, он выглядел отстраненным и недовольным, пишет издание.

Он не был включен в недавнюю трехматчевую поездку в США, поскольку изначально ему было сказано отложить возвращение на предсезонную подготовку в надежде на заключение сделки.

Когда этого не произошло, Гарначо было приказано тренироваться в разное время с командой Аморима вместе с другими изгоями: Тайреллом Маласией, Джейдоном Санчо, Энтони и Маркусом Рэшфордом, которые впоследствии перешли в «Барселону» на правах аренды, пишет издание.

На прошлой неделе в Чикаго, отвечая на вопрос о Гарначо, Аморим сказал: «Видно, что он талантлив, он действительно талантливый парень. Но иногда что-то не получается».

«Нельзя объяснить конкретно, в чем дело, но у меня такое ощущение, что Гарначо явно хочет чего-то другого, с другим руководством. Я могу это понять. Это не проблема. Иногда ты приспосабливаешься к одному парню и находишь с ним общий язык, а иногда хочешь получить новый вызов. В футболе это естественно», - сказал он.

"Челси" заплатит неустойку в 5 миллионов фунтов, чтобы вернуть Санчо в "Манчестер Юнайтед"03.06.25, 18:01

Юлия Шрамко

спорт
Чикаго