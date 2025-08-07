Найбільше представників “ПСЖ”: визначилися претенденти на Золотий м’яч
Київ • УНН
7 серпня оголошено 30 претендентів на Золотий м'яч, нагороду найкращому футболістові світу. ПСЖ має найбільше номінантів — 9 гравців.

Деталі
"Реал Мадрид": Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор. "ПСЖ": Усман Дембеле, Джанлуїджі Доннарумма, Дізіре Дуе, Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Фабіан Руїз, Вітінья.
"Інтер": Лаутаро Мартінез та Дензел Дюмфріс. "Ліверпуль": Алексіс Мак Алістер, Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк, Флоріан Віртц, який перейшов до "Ліверпуля" влітку із "Баєр 04".
"Баварія": Гаррі Кейн, Майк Олісе. "Барселона": Роберт Левандовскі, Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль."Арсенал": Деклан Райс та Віктор Дьокереш, який цього літа перебрався до Лондона з португальського "Спортінга".
Також до списку потрапили: Серу Гірассі ("Боруссія"), Ерлінд Голанд ("Манчестер Сіті"), Коул Палмер ("Челсі") та Скот Мактоміней ("Наполі").
Довідково
Золоти́й м'яч (Ballon d'Or) - нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року - найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football". До 1995 року нагороду давали тільки європейцям, після 1995 отримати приз міг будь-який гравець європейського клубу, з 2007 року - будь-який гравець світу.
У цьому році це вже стане 69 щорічна церемонія вручення Золотого м’яча. Нагорода буде вручатися за підсумками сезону, а не календарного року, що охоплює період з 1 серпня 2024 року по 31 липня 2025 року. Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня 2025 року.
Чинним володарем Золотого м’яча є півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте.
Найбільше Золотих м’ячів має аргентинець Ліонель Мессі, у якого 8 нагород. На другому місці португалець Кріштіану Роналду - 5 Золотих м’яч.
Серед українців по одному разу престижну нагороду вигравали Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.
Нагадаємо
Визначилися 10 претендентів на Трофей Льва Яшина 2025 року – приз, який щорічно вручають організатори Золотого м’яча найкращому воротареві світу. До списку потрапили чинний володар нагороди Еміліано Мартінес, володар Ліги чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма, а також чемпіон Англії сезону 2024/2025 Аліссон Беккер.