Ексклюзив
14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Найбільше представників “ПСЖ”: визначилися претенденти на Золотий м’яч

Київ • УНН

 • 652 перегляди

7 серпня оголошено 30 претендентів на Золотий м'яч, нагороду найкращому футболістові світу. ПСЖ має найбільше номінантів — 9 гравців.

Найбільше представників “ПСЖ”: визначилися претенденти на Золотий м’яч

Сьогодні, 7 серпня, визначилися 30 претендентів на Золотий мяч - нагорода найкращому футболістові світу, яку щороку присуджує французький журнал "France Football". Найбільше номінантів на нагороду із французького "ПСЖ" - 9 гравців.

Про це пише УНН з посиланням на Ballon d’Or.

Деталі

"Реал Мадрид": Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор. "ПСЖ": Усман Дембеле, Джанлуїджі Доннарумма, Дізіре Дуе, Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Фабіан Руїз, Вітінья.

"Інтер": Лаутаро Мартінез та Дензел Дюмфріс. "Ліверпуль": Алексіс Мак Алістер, Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк, Флоріан Віртц, який перейшов до "Ліверпуля" влітку із "Баєр 04".

"Баварія": Гаррі Кейн, Майк Олісе. "Барселона": Роберт Левандовскі, Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль."Арсенал": Деклан Райс та Віктор Дьокереш, який цього літа перебрався до Лондона з португальського "Спортінга".

Також до списку потрапили: Серу Гірассі ("Боруссія"), Ерлінд Голанд ("Манчестер Сіті"), Коул Палмер ("Челсі") та Скот Мактоміней ("Наполі"). 

Довідково

Золоти́й м'яч (Ballon d'Or) - нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року - найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football". До 1995 року нагороду давали тільки європейцям, після 1995 отримати приз міг будь-який гравець європейського клубу, з 2007 року - будь-який гравець світу.

У цьому році це вже стане 69 щорічна церемонія вручення Золотого м’яча. Нагорода буде вручатися за підсумками сезону, а не календарного року, що охоплює період з 1 серпня 2024 року по 31 липня 2025 року. Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня 2025 року.

Чинним володарем Золотого м’яча є півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте.

Іспанець Родрі став володарем Золотого м’яча-202429.10.24, 00:55 • 18898 переглядiв

Найбільше Золотих м’ячів має аргентинець Ліонель Мессі, у якого 8 нагород. На другому місці португалець Кріштіану Роналду - 5 Золотих м’яч.

Серед українців по одному разу престижну нагороду вигравали Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

Нагадаємо

Визначилися 10 претендентів на Трофей Льва Яшина 2025 року – приз, який щорічно вручають організатори Золотого м’яча найкращому воротареві світу. До списку потрапили чинний володар нагороди Еміліано Мартінес, володар Ліги чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма, а також чемпіон Англії сезону 2024/2025 Аліссон Беккер.

Павло Башинський

Спорт
Реал Мадрид
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі