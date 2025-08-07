Куртуа, Доннарумма, Мартінес: визначилися номінанти на приз найкращому воротареві світу
Організатори Золотого м’яча оголосили 10 номінантів на Трофей Льва Яшина 2025 року. Серед них чинний володар нагороди Еміліано Мартінес, володар Ліги чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма та чемпіон Англії 2024/2025 Аліссон Беккер.
До списку номінантів потрапило 10 голкіперів:
- Аліссон Беккер (Бразилія, “Ліверпуль”) - чемпіон Англії сезону 2024/2025 у складі “Ліверпуля”;
- Яссін Буну (Марокко, “Аль-Гіляль”);
- Люка Шевальє (Франція, “Лілль”);
- Тібо Куртуа (Бельгія, “Реал”) - володар Міжконтинентального кубку ФІФА 2024;
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, “ПСЖ”) - чемпіон Франції, володар Кубка та Суперкубка Франції, володар кубку Ліги чемпіонів;
- Еміліано Мартінес (Аргентина, “Астон Вілла”) - чинний володар трофею Яшина;
- Ян Облак (Словенія, “Атлетіко” Мадрид) - володар трофею Самора в Іспанії за найменший показник пропущених м'ячів у середньому за гру;
- Давід Райя (Іспанія, “Арсенал”) - срібний призер АПЛ;
- Матц Селс (Бельгія, “Ноттінгем Форест”);
- Янн Зоммер (Швейцарія, “Інтер”) - фіналіст Ліги чемпіонів, кращий голкіпер “Серії А” 2024 року.
Минулого року Андрій Лунін посів третє місце серед найкращих воротарів за версією France Football. Трофей Яшина вдруге поспіль отримав Емільяно Мартінес.