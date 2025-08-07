$41.610.07
Ексклюзив
12:15 • 21649 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 25845 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55597 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73150 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61196 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41053 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43744 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55648 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55658 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119615 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Куртуа, Доннарумма, Мартінес: визначилися номінанти на приз найкращому воротареві світу

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Організатори Золотого м’яча оголосили 10 номінантів на Трофей Льва Яшина 2025 року. Серед них чинний володар нагороди Еміліано Мартінес, володар Ліги чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма та чемпіон Англії 2024/2025 Аліссон Беккер.

Куртуа, Доннарумма, Мартінес: визначилися номінанти на приз найкращому воротареві світу

Визначилися 10 претендентів на Трофей Льва Яшина 2025 року – приз, який щорічно вручають організатори Золотого м’яча найкращому воротареві світу. До списку потрапили чинний володар нагороди Еміліано Мартінес, володар Ліги чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма, а також чемпіон Англії сезону 2024/2025 Аліссон Беккер. Про це пише УНН з посиланням на Ballon d’Or.

Деталі

До списку номінантів потрапило 10 голкіперів:

  • Аліссон Беккер (Бразилія, “Ліверпуль”) - чемпіон Англії сезону 2024/2025 у складі “Ліверпуля”;
    • Яссін Буну (Марокко, “Аль-Гіляль”);
      • Люка Шевальє (Франція, “Лілль”);
        • Тібо Куртуа (Бельгія, “Реал”) - володар Міжконтинентального кубку ФІФА 2024;
          • Джанлуїджі Доннарумма (Італія, “ПСЖ”) - чемпіон Франції, володар Кубка та Суперкубка Франції, володар кубку Ліги чемпіонів;
            • Еміліано Мартінес (Аргентина, “Астон Вілла”) - чинний володар трофею Яшина;
              • Ян Облак (Словенія, “Атлетіко” Мадрид) - володар трофею Самора в Іспанії за найменший показник пропущених м'ячів у середньому за гру;
                • Давід Райя (Іспанія, “Арсенал”) - срібний призер АПЛ;
                  • Матц Селс (Бельгія, “Ноттінгем Форест”);
                    • Янн Зоммер (Швейцарія, “Інтер”) - фіналіст Ліги чемпіонів, кращий голкіпер “Серії А” 2024 року.

                      Нагадаємо

                      Минулого року Андрій Лунін посів третє місце серед найкращих воротарів за версією France Football. Трофей Яшина вдруге поспіль отримав Емільяно Мартінес.

                      Павло Башинський

                      Спорт