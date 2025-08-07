Больше всего представителей «ПСЖ»: определились претенденты на Золотой мяч
7 августа объявлены 30 претендентов на Золотой мяч, награду лучшему футболисту мира. У ПСЖ больше всего номинантов — 9 игроков.
Сегодня, 7 августа, определились 30 претендентов на Золотой мяч — награду лучшему футболисту мира, которую ежегодно присуждает французский журнал "France Football". Больше всего номинантов на награду из французского "ПСЖ" — 9 игроков.
Детали
"Реал Мадрид": Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор. "ПСЖ": Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Дизире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Фабиан Руис, Витинья.
"Интер": Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис. "Ливерпуль": Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Флориан Виртц, перешедший в "Ливерпуль" летом из "Байер 04".
"Бавария": Гарри Кейн, Майк Олисе. "Барселона": Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Ламин Ямаль. "Арсенал": Деклан Райс и Виктор Дьокереш, который этим летом перебрался в Лондон из португальского "Спортинга".
Также в список попали: Серу Гирасси ("Боруссия"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Коул Палмер ("Челси") и Скотт Мактоминей ("Наполи").
Справка
Золотой мяч (Ballon d'Or) — награда лучшему футболисту Европы, с 2007 года — лучшему футболисту мира. С 1956 года ее ежегодно присуждает французский журнал "France Football". До 1995 года награду давали только европейцам, после 1995 получить приз мог любой игрок европейского клуба, с 2007 года — любой игрок мира.
В этом году это уже станет 69-я ежегодная церемония вручения Золотого мяча. Награда будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, что охватывает период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Церемония награждения состоится 22 сентября 2025 года.
Действующим обладателем Золотого мяча является полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте.
Больше всего Золотых мячей имеет аргентинец Лионель Месси, у которого 8 наград. На втором месте португалец Криштиану Роналду — 5 Золотых мячей.
Среди украинцев по одному разу престижную награду выигрывали Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
Напомним
Определились 10 претендентов на Трофей Льва Яшина 2025 года – приз, который ежегодно вручают организаторы Золотого мяча лучшему вратарю мира. В список попали действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма, а также чемпион Англии сезона 2024/2025 Алиссон Беккер.