Эксклюзив
14:11 • 5556 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35110 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38409 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62277 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86167 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64519 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43112 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44318 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55973 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Главная
Больше всего представителей «ПСЖ»: определились претенденты на Золотой мяч

Киев • УНН

 • 454 просмотра

7 августа объявлены 30 претендентов на Золотой мяч, награду лучшему футболисту мира. У ПСЖ больше всего номинантов — 9 игроков.

Больше всего представителей «ПСЖ»: определились претенденты на Золотой мяч

Сегодня, 7 августа, определились 30 претендентов на Золотой мяч — награду лучшему футболисту мира, которую ежегодно присуждает французский журнал "France Football". Больше всего номинантов на награду из французского "ПСЖ" — 9 игроков.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Ballon d’Or.

Детали

"Реал Мадрид": Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор. "ПСЖ": Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Дизире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Фабиан Руис, Витинья.

"Интер": Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис. "Ливерпуль": Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Флориан Виртц, перешедший в "Ливерпуль" летом из "Байер 04".

"Бавария": Гарри Кейн, Майк Олисе. "Барселона": Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Ламин Ямаль. "Арсенал": Деклан Райс и Виктор Дьокереш, который этим летом перебрался в Лондон из португальского "Спортинга".

Также в список попали: Серу Гирасси ("Боруссия"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Коул Палмер ("Челси") и Скотт Мактоминей ("Наполи"). 

Справка

Золотой мяч (Ballon d'Or) — награда лучшему футболисту Европы, с 2007 года — лучшему футболисту мира. С 1956 года ее ежегодно присуждает французский журнал "France Football". До 1995 года награду давали только европейцам, после 1995 получить приз мог любой игрок европейского клуба, с 2007 года — любой игрок мира.

В этом году это уже станет 69-я ежегодная церемония вручения Золотого мяча. Награда будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, что охватывает период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Церемония награждения состоится 22 сентября 2025 года.

Действующим обладателем Золотого мяча является полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте.

Испанец Родри стал обладателем Золотого мяча-202429.10.24, 00:55 • 18898 просмотров

Больше всего Золотых мячей имеет аргентинец Лионель Месси, у которого 8 наград. На втором месте португалец Криштиану Роналду — 5 Золотых мячей.

Среди украинцев по одному разу престижную награду выигрывали Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Напомним

Определились 10 претендентов на Трофей Льва Яшина 2025 года – приз, который ежегодно вручают организаторы Золотого мяча лучшему вратарю мира. В список попали действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма, а также чемпион Англии сезона 2024/2025 Алиссон Беккер.

Павел Башинский

