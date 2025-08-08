«ПСЖ» бере Забарного: украинец переходит в топ-клуб за 67 миллионов евро

Один из самых перспективных защитников Европы, 22-летний Илья Забарный, вскоре станет игроком французского гранда – «Пари Сен-Жермен». Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности, а трансфер оценивается в 67 миллионов евро, передает УНН.

Детали

Украинский центрбек Илья Забарный, который сейчас выступает за английский «Борнмут», уже в ближайшие дни сменит клубную прописку. Как сообщает Фабрицио Романо, игрок направляется в «ПСЖ», где подпишет 5-летний контракт.

Ожидается, что Забарный прибудет в Париж до 13 августа – именно тогда «ПСЖ» сыграет матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма». Вероятно, именно после прохождения медосмотра трансфер будет окончательно оформлен.

Справка

Илья Забарный присоединился к «Борнмуту» в январе 2023 года, перейдя из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро.

В составе английского клуба он мгновенно стал ключевой фигурой в обороне. Сейчас его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 42 млн евро.

Сумма же трансфера в Париж – 67 миллионов евро – является одной из самых дорогих в истории украинского футбола, и свидетельствует о том, что «ПСЖ» видит в Забарном не просто усиление, а основного игрока на годы вперед.

В «Пари Сен-Жермен» Илья сможет конкурировать за место в стартовом составе с такими игроками, как Маркиньос, Лукас Эрнандес и Милан Шкриньяр.

Участие в Лиге чемпионов и борьба за титулы открывают перед украинцем новую главу в карьере.

Напомним

