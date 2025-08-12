Офіційно: Ілля Забарний став гравцем ПСЖ за рекордні 60 млн євро
Київ • УНН
Ілля Забарний став першим українцем в історії ПСЖ, підписавши п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером.
22-річний захисник збірної України Ілля Забарний підписав п’ятирічний контракт із французьким грандом "Парі Сен-Жермен" і став першим українцем в історії клубу. Сума трансферу - фантастичні 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером вже за рік. Про це повідомили на офіційному сайті паризького клубу, передає УНН.
Деталі
Футбольний світ отримав гучну новину: офіційний сайт "Парі Сен-Жермен" підтвердив підписання Іллі Забарного, який перейшов з англійського "Борнмута" до паризького клубу на п’ять сезонів. Центральний оборонець збірної України носитиме футболку з номером 6 і увійшов в історію як перший українець, що коли-небудь грав за ПСЖ.
Умови контракту вражають навіть досвідчених експертів: за даними французького видання L’Еquipe, зарплата Забарного становитиме 4,5 млн євро "чистими" на рік. При нинішньому курсі НБУ це робить його гривневим мільярдером вже у перший рік перебування у Франції. Трансферна угода обійшлася ПСЖ у 60 млн євро, плюс 3 млн - у межах солідарних виплат УЄФА, а ще 3 млн євро захисник може отримати у вигляді бонусів: 1,5 млн - за перемогу в Лізі 1 і 1,5 млн - за можливий виграш у Лізі чемпіонів протягом терміну контракту.
Це була подорож, яка змінила мене - шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості
З підписанням Забарного кількість національностей, представлених у ПСЖ за всю історію, сягнула 51.
Довідково
Ілля Забарний народився у Києві та пройшов шлях від академії "Динамо" до основного складу столичного клубу, де став чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка. У 2023 році він перебрався до англійського "Борнмута", де швидко став ключовою фігурою, отримавши нагороду Найкращого гравця сезону за версією вболівальників.
На міжнародному рівні Забарний дебютував за збірну України у 18 років, ставши одним із наймолодших гравців в історії команди. Сьогодні в його активі - 49 матчів і 3 голи за національну збірну.