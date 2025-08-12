Офіційно: Ілля Забарний став гравцем ПСЖ за рекордні 60 млн євро

$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 1824 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2666 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3224 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2732 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10317 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16993 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77788 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125521 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177449 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128859 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Офіційно: Ілля Забарний став гравцем ПСЖ за рекордні 60 млн євро

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Ілля Забарний став першим українцем в історії ПСЖ, підписавши п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером.

Офіційно: Ілля Забарний став гравцем ПСЖ за рекордні 60 млн євро

22-річний захисник збірної України Ілля Забарний підписав п’ятирічний контракт із французьким грандом "Парі Сен-Жермен" і став першим українцем в історії клубу. Сума трансферу - фантастичні 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером вже за рік. Про це повідомили на офіційному сайті паризького клубу, передає УНН.

Деталі

Футбольний світ отримав гучну новину: офіційний сайт "Парі Сен-Жермен" підтвердив підписання Іллі Забарного, який перейшов з англійського "Борнмута" до паризького клубу на п’ять сезонів. Центральний оборонець збірної України носитиме футболку з номером 6 і увійшов в історію як перший українець, що коли-небудь грав за ПСЖ.

Умови контракту вражають навіть досвідчених експертів: за даними французького видання L’Еquipe, зарплата Забарного становитиме 4,5 млн євро "чистими" на рік. При нинішньому курсі НБУ це робить його гривневим мільярдером вже у перший рік перебування у Франції. Трансферна угода обійшлася ПСЖ у 60 млн євро, плюс 3 млн - у межах солідарних виплат УЄФА, а ще 3 млн євро захисник може отримати у вигляді бонусів: 1,5 млн - за перемогу в Лізі 1 і 1,5 млн - за можливий виграш у Лізі чемпіонів протягом терміну контракту.

Це була подорож, яка змінила мене - шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості

- прокоментував свій перехід сам футболіст.

З підписанням Забарного кількість національностей, представлених у ПСЖ за всю історію, сягнула 51. 

Довідково

Ілля Забарний народився у Києві та пройшов шлях від академії "Динамо" до основного складу столичного клубу, де став чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка. У 2023 році він перебрався до англійського "Борнмута", де швидко став ключовою фігурою, отримавши нагороду Найкращого гравця сезону за версією вболівальників.

На міжнародному рівні Забарний дебютував за збірну України у 18 років, ставши одним із наймолодших гравців в історії команди. Сьогодні в його активі - 49 матчів і 3 голи за національну збірну.

Степан Гафтко

