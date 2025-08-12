Официально: Илья Забарный стал игроком ПСЖ за рекордные 60 млн евро

22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный подписал пятилетний контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" и стал первым украинцем в истории клуба. Сумма трансфера - фантастические 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером уже через год. Об этом сообщили на официальном сайте парижского клуба, передает УНН.

Детали

Футбольный мир получил громкую новость: официальный сайт "Пари Сен-Жермен" подтвердил подписание Ильи Забарного, который перешел из английского "Борнмута" в парижский клуб на пять сезонов. Центральный защитник сборной Украины будет носить футболку с номером 6 и вошел в историю как первый украинец, когда-либо игравший за ПСЖ.

Условия контракта впечатляют даже опытных экспертов: по данным французского издания L’Еquipe, зарплата Забарного составит 4,5 млн евро "чистыми" в год. При нынешнем курсе НБУ это делает его гривневым миллиардером уже в первый год пребывания во Франции. Трансферное соглашение обошлось ПСЖ в 60 млн евро, плюс 3 млн - в рамках солидарных выплат УЕФА, а еще 3 млн евро защитник может получить в виде бонусов: 1,5 млн - за победу в Лиге 1 и 1,5 млн - за возможный выигрыш в Лиге чемпионов в течение срока контракта.

Это было путешествие, которое изменило меня - путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности - прокомментировал свой переход сам футболист.

С подписанием Забарного количество национальностей, представленных в ПСЖ за всю историю, достигло 51.

Справка

Илья Забарный родился в Киеве и прошел путь от академии "Динамо" до основного состава столичного клуба, где стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка. В 2023 году он перебрался в английский "Борнмут", где быстро стал ключевой фигурой, получив награду Лучшего игрока сезона по версии болельщиков.

На международном уровне Забарный дебютировал за сборную Украины в 18 лет, став одним из самых молодых игроков в истории команды. Сегодня в его активе - 49 матчей и 3 гола за национальную сборную.