09:30 • 548 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 1610 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06 • 9494 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16639 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77080 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124912 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 176943 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128800 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 93045 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Официально: Илья Забарный стал игроком ПСЖ за рекордные 60 млн евро

Киев • УНН

• 758 просмотра

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Илья Забарный стал первым украинцем в истории ПСЖ, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером.

Официально: Илья Забарный стал игроком ПСЖ за рекордные 60 млн евро

22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный подписал пятилетний контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" и стал первым украинцем в истории клуба. Сумма трансфера - фантастические 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером уже через год. Об этом сообщили на официальном сайте парижского клуба, передает УНН.

Детали

Футбольный мир получил громкую новость: официальный сайт "Пари Сен-Жермен" подтвердил подписание Ильи Забарного, который перешел из английского "Борнмута" в парижский клуб на пять сезонов. Центральный защитник сборной Украины будет носить футболку с номером 6 и вошел в историю как первый украинец, когда-либо игравший за ПСЖ.

Условия контракта впечатляют даже опытных экспертов: по данным французского издания L’Еquipe, зарплата Забарного составит 4,5 млн евро "чистыми" в год. При нынешнем курсе НБУ это делает его гривневым миллиардером уже в первый год пребывания во Франции. Трансферное соглашение обошлось ПСЖ в 60 млн евро, плюс 3 млн - в рамках солидарных выплат УЕФА, а еще 3 млн евро защитник может получить в виде бонусов: 1,5 млн - за победу в Лиге 1 и 1,5 млн - за возможный выигрыш в Лиге чемпионов в течение срока контракта.

Это было путешествие, которое изменило меня - путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности

- прокомментировал свой переход сам футболист.

С подписанием Забарного количество национальностей, представленных в ПСЖ за всю историю, достигло 51. 

«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер11.08.25, 03:54 • 44278 просмотров

Справка

Илья Забарный родился в Киеве и прошел путь от академии "Динамо" до основного состава столичного клуба, где стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка. В 2023 году он перебрался в английский "Борнмут", где быстро стал ключевой фигурой, получив награду Лучшего игрока сезона по версии болельщиков.

На международном уровне Забарный дебютировал за сборную Украины в 18 лет, став одним из самых молодых игроков в истории команды. Сегодня в его активе - 49 матчей и 3 гола за национальную сборную.

Степан Гафтко

спорт
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
ФК «Динамо» Киев
Украина
Киев