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“Реал” підписав за 10 млн євро Трента Александра-Арнольда та встановив на нього клаусулу в 1 млрд євро

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Реал Мадрид підписав Трента Александра-Арнольда з Ліверпуля за 10 млн євро на 6 років. Клаусула за гравця становить 1 млрд євро, він зіграє на Клубному чемпіонаті світу.

“Реал” підписав за 10 млн євро Трента Александра-Арнольда та встановив на нього клаусулу в 1 млрд євро

Мадридський "Реал" оголосив про підписання правого захисника "Ліверпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн євро. Александр-Арнольд приєднається до "вершкових" з червня та візьме участь у Клубному чемпіонаті світу в США.

Про це повідомляє пресслужба "Реалу", передає УНН.

Деталі

ФК "Реал Мадрид" і ФК "Ліверпуль" досягли угоди про підписання контракту з Трентом Александром-Арнольдом на наступні шість сезонів, з 1 червня 2025 року по 30 червня 2031 року

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Александр-Арнольд, який провів всю свою ігрову кар'єру в "Ліверпулі", з 2018 року є повноцінним гравцем збірної Англії, взявши участь у двох чемпіонатах світу (2018 і 2022) та одному чемпіонаті Європи (2024).

На клубному рівні, Александр-Арнольд здобув 9 трофеїв: Ліга чемпіонів (1), Клубний чемпіонат світу (1), Суперкубок УЄФА (1), Прем'єр-ліга (2), Кубок Англії (1), Кубок Ліги (2) та Community Shield (1).

На індивідуальному рівні він один раз потрапляв до складу збірної FIFA FIFPro World XI (2020), двічі - до команди сезону Ліги чемпіонів УЄФА (2018/19 і 2021/22) і тричі - до "команди мрії" Прем'єр-ліги (2018/19, 2019/20 і 2021/22). Він також був визнаний найкращим молодим гравцем Прем'єр-ліги 2019/20.

В клубі заявили також, що гравець візьме участь у Клубному чемпіонаті світу, який пройде в США з 14 червня.

Трент Александер-Арнольд покидає "Ліверпуль" після 20 років у клубі05.05.25, 16:52 • 9082 перегляди

Джерела ВВС в "Ліверпулі" повідомляють, що сума компенсації за перехід склала 10 млн євро заради виступу захисника на Клубному чемпіонаті світу. Александр-Арнольд міг перейти до "Реалу" безкоштовно у статусі вільного агента, адже його контракт із "мерсісайдцями" закінчувався 30 червня, проте тоді б захисник не зміг би зіграти за "Реал" у змаганні.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що "Реал" також покриє його зарплату за червень та липень згідно з угодою з "Ліверпулем". Окрім того, "королівський клуб" встановив на гравця клаусулу у розмірі 1 млрд євро.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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