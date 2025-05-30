“Реал” подписал за 10 млн евро Трента Александра-Арнольда и установил на него клаусулу в 1 млрд евро

Мадридский "Реал" объявил о подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн евро. Александр-Арнольд присоединится к "сливочным" с июня и примет участие в Клубном чемпионате мира в США.

Об этом сообщает пресс-служба "Реала", передает УНН.

Детали

ФК "Реал Мадрид" и ФК "Ливерпуль" достигли соглашения о подписании контракта с Трентом Александром-Арнольдом на следующие шесть сезонов, с 1 июня 2025 года по 30 июня 2031 года - говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Александр-Арнольд, который провел всю свою игровую карьеру в "Ливерпуле", с 2018 года является полноценным игроком сборной Англии, приняв участие в двух чемпионатах мира (2018 и 2022) и одном чемпионате Европы (2024).

На клубном уровне, Александр-Арнольд завоевал 9 трофеев: Лига чемпионов (1), Клубный чемпионат мира (1), Суперкубок УЕФА (1), Премьер-лига (2), Кубок Англии (1), Кубок Лиги (2) и Community Shield (1).

На индивидуальном уровне он один раз попадал в состав сборной FIFA FIFPro World XI (2020), дважды - в команду сезона Лиги чемпионов УЕФА (2018/19 и 2021/22) и трижды - в "команду мечты" Премьер-лиги (2018/19, 2019/20 и 2021/22). Он также был признан лучшим молодым игроком Премьер-лиги 2019/20.

В клубе заявили также, что игрок примет участие в Клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 14 июня.

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Источники ВВС в "Ливерпуле" сообщают, что сумма компенсации за переход составила 10 млн евро ради выступления защитника на Клубном чемпионате мира. Александр-Арнольд мог перейти в "Реал" бесплатно в статусе свободного агента, ведь его контракт с "мерсисайдцами" заканчивался 30 июня, однако тогда бы защитник не смог бы сыграть за "Реал" в соревновании.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Реал" также покроет его зарплату за июнь и июль согласно соглашению с "Ливерпулем". Кроме того, "королевский клуб" установил на игрока клаусулу в размере 1 млрд евро.

Напомним

Мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Хорват, который перешел в состав "сливочных" в 2012 году, покинет команду после Клубного чемпионата мира, который начинается с 18 июня в США.