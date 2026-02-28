SpaceX готується до найбільшого в історії IPO з оцінкою понад 1,75 трильйона доларів

Компанія Ілона Маска SpaceX планує подати конфіденційну заявку на первинне публічне розміщення акцій вже у березні 2026 року, що може стати початком наймасштабнішого лістингу на світовому ринку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із планами компанії, вихід на біржу очікується в червні, а залучений капітал може сягнути 50 мільярдів доларів, що дозволить перебити попередній рекорд Saudi Aramco. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування космічної програми Starship, розбудову мережі орбітальних центрів обробки даних зі штучним інтелектом та створення бази на Місяці.

Ринкова вартість та порівняння з технологічними гігантами

З прогнозованою оцінкою у 1,75 трильйона доларів SpaceX увійде до шістки найдорожчих компаній світу, випередивши Meta Platforms та власну компанію Маска Tesla.

Зростання вартості відбулося зокрема завдяки лютневому поглинанню стартапу xAI, що інтегрувало технології штучного інтелекту в екосистему космічного оператора. На фоні цих новин акції компанії EchoStar, яка володіє часткою в активах Маска, зросли на 10%, продемонструвавши найвищий показник із грудня минулого року.

Структура управління та банківський супровід лістингу

Для підготовки до IPO SpaceX залучила провідні фінансові інститути, серед яких Bank of America, Goldman Sachs та JPMorgan Chase. Керівництво розглядає можливість впровадження подвійної структури акцій, що дозволить інсайдерам та самому Ілону Маску зберегти домінуючі права голосу при прийнятті стратегічних рішень після виходу на біржу.

Хоча подання заявки планується на березень, джерела зазначають, що деталі розіщення ще можуть змінитися залежно від ринкової кон'юнктури та результатів переговорів з регуляторами.

