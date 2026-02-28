$43.210.03
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 14828 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 21641 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 31585 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 33609 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37733 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52061 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45650 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39282 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33450 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
SpaceX готується до найбільшого в історії IPO з оцінкою понад 1,75 трильйона доларів

Київ • УНН

 • 144 перегляди

SpaceX планує подати конфіденційну заявку на IPO у березні 2026 року з очікуваною оцінкою 1,75 трильйона доларів. Залучені 50 мільярдів доларів підуть на фінансування Starship, орбітальних центрів даних та бази на Місяці.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує подати конфіденційну заявку на первинне публічне розміщення акцій вже у березні 2026 року, що може стати початком наймасштабнішого лістингу на світовому ринку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із планами компанії, вихід на біржу очікується в червні, а залучений капітал може сягнути 50 мільярдів доларів, що дозволить перебити попередній рекорд Saudi Aramco. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування космічної програми Starship, розбудову мережі орбітальних центрів обробки даних зі штучним інтелектом та створення бази на Місяці.

Ринкова вартість та порівняння з технологічними гігантами

З прогнозованою оцінкою у 1,75 трильйона доларів SpaceX увійде до шістки найдорожчих компаній світу, випередивши Meta Platforms та власну компанію Маска Tesla.

Сенат США затвердив соратника Маска і мільярдера Айзекмана керівником NASA18.12.25, 09:57 • 3957 переглядiв

Зростання вартості відбулося зокрема завдяки лютневому поглинанню стартапу xAI, що інтегрувало технології штучного інтелекту в екосистему космічного оператора. На фоні цих новин акції компанії EchoStar, яка володіє часткою в активах Маска, зросли на 10%, продемонструвавши найвищий показник із грудня минулого року.

Структура управління та банківський супровід лістингу

Для підготовки до IPO SpaceX залучила провідні фінансові інститути, серед яких Bank of America, Goldman Sachs та JPMorgan Chase. Керівництво розглядає можливість впровадження подвійної структури акцій, що дозволить інсайдерам та самому Ілону Маску зберегти домінуючі права голосу при прийнятті стратегічних рішень після виходу на біржу.

Хоча подання заявки планується на березень, джерела зазначають, що деталі розіщення ще можуть змінитися залежно від ринкової кон'юнктури та результатів переговорів з регуляторами.

Airbus, Thales та Leonardo об'єднують зусилля для конкуренції зі Space X Ілона Маска23.10.25, 14:48 • 3110 переглядiв

Степан Гафтко

