Сенат США затвердив соратника Маска і мільярдера Айзекмана керівником NASA

Сенат США у середу затвердив кандидатуру мільярдера-астронавта Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA при президентові Дональді Трампі, зробивши прихильника місій на Марс та колишнього соратника генерального директора SpaceX Ілона Маска 15-м керівником космічного агентства, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Голосування за Айзекмана, якого Трамп цього року відсторонив, а потім перейменував на кандидата на посаду адміністратора NASA, пройшло з рахунком 67-30, через два тижні після того, як він заявив сенаторам на своєму другому слуханні, що NASA має пришвидшити темпи у випередженні Китаю у поверненні на Місяць цього десятиліття.

Айзекман очолить агентство з 14 000 співробітників, яке інвестує мільярди доларів у своє найамбітніше космічне дослідження: повернення людей на Місяць для забезпечення довгострокової присутності на поверхні, перш ніж зрештою відправити астронавтів на Марс.

Білий дім, у межах своєї політики підвищення ефективності уряду під керівництвом Маска, скоротив штат працівників NASA на 20% і прагнув скоротити бюджет агентства на 2026 рік приблизно на 25% від звичайних 25 мільярдів доларів, що поставило під загрозу десятки програм космічної науки, які вчені та деякі чиновники вважають пріоритетними.

Айзекман передбачає переосмислення акценту на відправці місій на Марс на додаток до зусиль щодо місячної місії Artemis, а також більшу залежність від приватних компаній, таких як SpaceX, для економії коштів платників податків та стимулювання конкуренції в приватному секторі, пише видання.

З 67 голосів на користь Айзекмана 16 були від демократів, а 51 - від республіканців. Усі 30 голосів проти його затвердження були від демократів.

Марія Кантвелл, високопоставлений член комітету Сенату з питань торгівлі, який здійснює контроль над NASA, розкритикувала зусилля адміністрації Трампа скоротити науковий підрозділ NASA. Вона підтримала затвердження Айзекмана в середу.

"Під час процесу висування кандидатури пан Айзекман наголосив на важливості розвитку мережі майбутніх вчених, інженерів, дослідників (та) астронавтів для підтримки розвитку науки і технологій та відповідності цілям NASA. Я повністю згодна", – сказала Кантвелл.

Деякі сенатори-демократи заявили під час слухань щодо Айзекмана 3 грудня, що вони стурбовані близькістю Айзекмана до Маска, чия компанія має контракти NASA на суму близько 15 мільярдів доларів і може отримати вигоду від певної політики, яку відстоював Айзекман.

Маск виступав за висунення кандидатури Айзекмана, коли Трампа було обрано у 2024 році. Маск прагнув переорієнтувати космічну програму США з більшою увагою до Марса під час свого перебування на посаді близького радника Трампа.

Республіканці Сенату та деякі демократи, включаючи Кантвелл, також наголосили на терміновості місячної гонки NASA з Китаєм, який прагне відправити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. NASA стикається з "нестабільною" ціллю - 2028 рік, використовуючи свою ракету Space Launch System та гігантську ракету SpaceX Starship, яка знаходиться в розробці, як посадковий модуль.

Т.в.о. керівника NASA Шон Даффі, який також очолює Міністерство транспорту США, привітав Айзекмана у X, побажавши йому "успіху на початку його каденції та керівництва NASA, коли ми повернемося на Місяць у 2028 році та переможемо Китай".

