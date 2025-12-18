Сенат США утвердил соратника Маска и миллиардера-астронавта Айзекмана руководителем NASA

Сенат США в среду утвердил кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана на должность администратора NASA при президенте Дональде Трампе, сделав сторонника миссий на Марс и бывшего соратника генерального директора SpaceX Илона Маска 15-м руководителем космического агентства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Голосование за Айзекмана, которого Трамп в этом году отстранил, а затем вновь назначил кандидатом на должность администратора NASA, прошло со счетом 67-30, спустя две недели после того, как он заявил сенаторам на своем втором слушании, что NASA должно ускорить темпы в опережении Китая в возвращении на Луну в этом десятилетии.

Айзекман возглавит агентство с 14 000 сотрудников, которое инвестирует миллиарды долларов в свое самое амбициозное космическое исследование: возвращение людей на Луну для обеспечения долгосрочного присутствия на поверхности, прежде чем в конечном итоге отправить астронавтов на Марс.

Белый дом, в рамках своей политики повышения эффективности правительства под руководством Маска, сократил штат сотрудников NASA на 20% и стремился сократить бюджет агентства на 2026 год примерно на 25% от обычных 25 миллиардов долларов, что поставило под угрозу десятки программ космической науки, которые ученые и некоторые чиновники считают приоритетными.

Айзекман предусматривает переосмысление акцента на отправке миссий на Марс в дополнение к усилиям по лунной миссии Artemis, а также большую зависимость от частных компаний, таких как SpaceX, для экономии средств налогоплательщиков и стимулирования конкуренции в частном секторе, пишет издание.

Из 67 голосов в пользу Айзекмана 16 были от демократов, а 51 - от республиканцев. Все 30 голосов против его утверждения были от демократов.

Мария Кантвелл, высокопоставленный член комитета Сената по вопросам торговли, который осуществляет контроль над NASA, раскритиковала усилия администрации Трампа сократить научное подразделение NASA. Она поддержала утверждение Айзекмана в среду.

"В ходе процесса выдвижения кандидатуры господин Айзекман подчеркнул важность развития сети будущих ученых, инженеров, исследователей (и) астронавтов для поддержания развития науки и технологий и соответствия целям NASA. Я полностью согласна", – сказала Кантвелл.

Некоторые сенаторы-демократы заявили во время слушаний по Айзекману 3 декабря, что они обеспокоены близостью Айзекмана к Маску, чья компания имеет контракты NASA на сумму около 15 миллиардов долларов и может получить выгоду от определенной политики, которую отстаивал Айзекман.

Маск выступал за выдвижение кандидатуры Айзекмана, когда Трамп был избран в 2024 году. Маск стремился переориентировать космическую программу США с большим вниманием к Марсу во время своего пребывания на посту близкого советника Трампа.

Республиканцы Сената и некоторые демократы, включая Кантвелл, также подчеркнули срочность лунной гонки NASA с Китаем, который стремится отправить своих астронавтов на поверхность Луны к 2030 году. NASA сталкивается с "нестабильной" целью - 2028 год, используя свою ракету Space Launch System и гигантскую ракету SpaceX Starship, которая находится в разработке, как посадочный модуль.

И.о. руководителя NASA Шон Даффи, который также возглавляет Министерство транспорта США, приветствовал Айзекмана в X, пожелав ему "успеха в начале его каденции и руководства NASA, когда мы вернемся на Луну в 2028 году и победим Китай".

NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году